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İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu

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İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran İsmail Kartal, günler sonra ilk kez görüntülendi. Sokakta vatandaşlarla sohbet ederken fotoğrafı çekilen deneyimli teknik adamın son hali dikkat çekti. Kartal'ın eski görüntülerine kıyasla zayıfladığını ve yaşlandığını düşünen bazı kişiler, "Resmen çökmüş", "Ne kadar zayıflamış" şeklinde yorumlarda bulundu.

  • Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinin sona ermesinin ardından bir süre kamuoyu karşısına çıkmayan İsmail Kartal, günler sonra sokakta vatandaşlarla sohbet ederken görüntülendi.
  • İsmail Kartal'ın yeni fotoğrafı, eski görüntüleriyle karşılaştırılarak daha zayıf ve yaşlı göründüğü yönünde değerlendirmelere konu oldu.
  • İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini Emre Belözoğlu üstlendi.

Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinin sona ermesinin ardından gözlerden uzak kalan İsmail Kartal, günler sonra yeniden ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın sokakta vatandaşlarla bir araya geldiği sırada çekilen fotoğrafı, fiziksel görünümüne ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

"RESMEN ÇÖKMÜŞ, ÇOK YAŞLANMIŞ"

İsmail Kartal'ın son fotoğrafında daha zayıf göründüğünü düşünenler oldu. Deneyimli çalıştırıcının eski görüntüleriyle karşılaştırıldığı değerlendirmelerde, "Resmen çökmüş", "Çok yaşlanmış", "Ne kadar zayıflamış" gibi ifadeler öne çıktı. 

GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Kartal'ın vatandaşlarla sohbet ederken çekilen fotoğrafında gülümsediği de görüldü. 

FENERBAHÇE'DE YERİNE EMRE BELÖZOĞLU GELDİ

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini Emre Belözoğlu üstlendi. Sarı-lacivertli kulüpte yeni bir dönem başlarken Kartal'ın günler sonra ortaya çıkan fotoğrafı, deneyimli çalıştırıcıyı yeniden gündeme taşıdı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkasım karadeniz:

İnsanları yanıltmak ve yalan haberde üstünüze yok

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Adam bir an yine çağırdılar sandı garibim yazık

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Haber Yorumlarımesut cetin:

bizi daha beter çökertti

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