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Ajda Pekkan 80 yaşında yıllara meydan okudu! Son hali hayran bıraktı

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Ajda Pekkan 80 yaşında yıllara meydan okudu! Son hali hayran bıraktı
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Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, 80 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan görünümüyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Önceki gün katıldığı etkinlikte şıklığı, güzelliği ve enerjik tavırlarıyla göz kamaştıran ünlü sanatçı, davetlilerden tam not aldı. Yıllara meydan okuyan Pekkan'ın son görüntüsü, "Kim der ki 80 yaşında!" dedirtti.

  • 80 yaşındaki Ajda Pekkan, katıldığı etkinlikte şıklığı ve enerjik tavırlarıyla davetlilerin ilgi odağı oldu.
  • Pekkan, uzun yıllardır sürdürdüğü kendine özgü tarzını bu etkinlikte de korudu.

Ajda Pekkan, katıldığı etkinlikte hem tarzı hem de enerjisiyle beğeni topladı. 80 yaşındaki Süperstar'ın dinamik görüntüsü, gecenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

80 YAŞINDA AMA ENERJİSİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİ

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Ajda Pekkan, önceki gün katıldığı etkinlikte bir kez daha kendine hayran bıraktı. 80 yaşındaki ünlü şarkıcı, yıllara meydan okuyan görünümü ve şıklığıyla davetlilerin ilgi odağı oldu. Etkinlik boyunca sergilediği enerjik tavırlar, sanatçının dinamik görüntüsünü bir kez daha ortaya koydu. Uzun yıllardır müzik kariyerinin yanı sıra kendine özgü tarzıyla da dikkat çeken Pekkan, son katıldığı organizasyonda da bu çizgisini sürdürdü. Ünlü sanatçının görünümü, etkinlikte bulunan davetliler tarafından beğeniyle karşılandı.

KİM DER Kİ 80 YAŞINDA

Ajda Pekkan'ın etkinlikteki görünümü, yaşını duyanları şaşırtacak cinstendi. Şıklığı ve enerjisiyle göz kamaştıran Süperstar, 80 yaşında olmasına rağmen dinamik tavırlarıyla dikkat çekti. Objektiflere yansıyan görüntülerinde kendine güvenen duruşuyla öne çıkan sanatçı, davetlilerden tam not aldı. Yıllardır sahne performansları ve kendine özgü tarzıyla tanınan Pekkan, bu kez bir etkinlikteki görüntüsüyle beğeni topladı. Sanatçının ilerleyen yaşına rağmen koruduğu enerjik görünüm, gecenin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Kaan Korkmaz:O kadar estetiği nenem yaptırsa oda yıllara meydan okur.
Tüm yorumlar (2)
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKaan Korkmaz:★ Okurların en beğendiği

O kadar estetiği nenem yaptırsa oda yıllara meydan okur.

Yorum Beğen6
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Haber Yorumlarıarmageddon7@live.be:

meydan muharebesi yapmis gibi evet

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