Sarıkamış şehitleri yurt genelinde anıldı



Sivas'ta 'Gençlik Şühedanın İzinde' buluştu SİVAS - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dolayısıyla 'Gençlik Şühedanın İzinde' temasıyla tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlenen 'Türkiye Şehitlerine Yürüyor' yürüyüşü Sivas'ta da yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yürüyüş, Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde başladı. Burada toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm Diyene' sloganları atarak, marşlar söyledi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derecede başlayan yürüyüşe, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, Kardeşler Tepesi'nde sona erdi. Daha sonra burada saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kur'an okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar duygusal anlar yaşadıklarını belirterek şehitleri rahmetle andıklarını söylediler.



Vefakar gençlik fedakar ecdadı için yürüdü ERZİNCAN - Erzincan'da Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmayacak" sloganıyla Sarıkamış Şehitleri'ni Anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Binlerce kişinin katıldığı anma yürüyüşünde Sarıkamış'ta şehit olan Mehmetçikler anıldı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi organizasyonunda Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Erzincan Valisi Ali Arslantaş,3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce genç katıldı. Yürüyüş öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürüyüşe katılanlara günün önemini vurgulayan üzerinde ay yıldız işlemeli ve Gençlik Şühedanın İzinde yazılı atkı ve bere dağıtımı yapıldı.

13 Şubat Spor Salonu önünde biraraya gelen gençler ve sporcular pankart ve Türk Bayrağı ile şehir stadı önünden başlayıp Ordu Caddesinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüp şehit olan Mehmetçikleri yad ettiler. Yürüyüş boyunca "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atan gençlere yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşlar destekte bulundular. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı'na toplanan vatandaşlara Erzincan Belediyesi Mehter Takımı tarafından marşlar eşliğinde konser verildi. Konserin ardından Sarıkamış Şehitleri için Saygı Duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okudundu. Program Sarıkamış Şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Sarıkamış Harekatını anlatan şiirlerin okunması ile devam etti.

Düzenlenen yürüyüş hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu; "Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonuyla Tüm Türkiye'de Sarıkamış Şehitlerini anmak için ecdadının izinden ayrılmayan gençlerimiz ile birlikte temsili bir yürüyüş düzenledik. Fedakar ecdadımızı anarken vefakar gençliğimizin bu yürüyüşe yoğun katılımı bizleri çok gururlandırmıştır. 7'den 77'e bu ruhu içinde barındıran bu yürüyüşe katılan herkese Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum. Şanlı bir tarihin mirasını biz gençler taşıyoruz. Vatan toprağının her karışında vatanımızı dün olduğu gibi yarında koruyacak evlatlarımız olacaktır. Bayrağımız hiç bir zaman gökten inmeyecektir. Bizler Sarıkamış Harekatında şehit olan vatan evlatlarımızı anmak için kısa bir yürüyüş düzenledik. Ecdadımızın Sarıkamış'ta yaşamış olduklarını bir nebze olsa anlayabildiysek ne mutlu bizlere. Sarıkamış'ta son sözleri Allahuekber olarak şehit olan şehitlerimiz olmak üzere bu topraklar için şehit olan evlatlarımıza saygı, rahmet ve şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Genç kuşakların Sarıkamış Harekatı'ndan önemli dersler çıkarması gerektiğini vurgulayan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise konuşmasında "Şanlı tarihimizin hüzünlü yapraklarından biri olarak hafızalarımıza kazılan Sarıkamış Harekatı bir yiğitlik destanıdır. Şartların tüm olumsuzlukları karşısında üstün cesaret ve sabır ile düşmanın bile takdirini kazanan Türk Askeri Sarıkamış Harekatında eşine az rastlanır mücadele örneği sergilemiştir. Kahraman askerimiz doğa şartlarına mağlup olmuş ve soğuk hava şartlarına rağmen bir adım bile geri çekilmeden donarak Hakk'a yürümüştür. Milletimiz şehitlerimizi toprağa değil buz tutan sinesine defin etmiş ve 103 yıldır hiç unutmamıştır. Bu harekat Çanakkale'nin Kut'ül Amare'nin, Kurtuluş Savaşımızın öncüsü olmuş kahraman Mehmetçik aynı iman ile vatanı savunmaktan geri durmamış ve 90 bin şehidimizin sızısını yüreğinde hissetmiştir. Sarıkamış Harekatı'nda yaşananlar genç kuşaklarımızın ibret alarak önemli dersler çıkarması gereken büyük kahramanlık tablosudur. Yüreklerde taşınan vatan ve bayrak sevgisi eşsiz bir sağduyu ve disiplin anlayışı ile birleşerek Mehmetçiğin en zor şartlara bile göğüs germesini sağlamıştır. Vatan sevdasıyla ölümü hiçe sayan bu kahramanlar nesiller boyu saygı ve minnet ile hatırlanmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Sarıkamış Harekatı'nda gösterilen yiğitlik ruhunun 15 Temmuz'da bir kez daha gösterildiğini belirten AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ise "Tarihi bir günün sene-i devriyesi 98 yıl önce Çanakkale'de yazılan destanın 130 yıl öncede Sarıkamış'ta Allahuekber Dağlarında Osmanlı torunlarının, ellerine kınalar yakılarak gönderilen kahraman askerlerimizin Sarıkamış'ta yazdıkları destan münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Yürürken bu aziz gençlerimiz Tekbir getiriyorlardı. Allahuekber Dağlarındaki 90 bin şehidimiz sizin sesinizi,sadakatinizi duymuştur Allah'ın izniyle. Biz farklı bir milletiz. Bizim tarihimiz kahramanlık destanlarıyla doludur. Bizim tarihimizde yiğitlik, mertlik vardır.Vatan,bayrak,ezan için ölümleri düğün saymak vardır. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da, içimizdeki hainlerin kalkışmasında tarihin her döneminde bu dış güçlerin taşeronları var. Fakat Sarıkamış Şehitlerindeki ruh ne ise bugünde 80 milyon olarak o ruh ve heyecanı taşıyoruz. Ölene kadar da taşıyacağız. Dünden bugüne tüm şehitlerimize bu toprak için toprağın kara bağrına düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Sarıkamış'ta çok zor şartlar altında üstün bir mücadelenin yaşandığını belirten Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise konuşmasında "103 yıl önce ecdadın yaşadığı hissiyatı anabilme onların duygu dünyasına biraz olsun dahil olabilme adına yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş yaptık. 103 yıl öncede bu toprakları yurt etmek için şehit veriyorduk dün de Ademimizi şehit verdik. 15 gün önce Hakan'ı şehit vermiştik Erzincan olarak. Şehitlerimiz bizim bu toprakların bağrına koyduğumuz bu toprakların bizim olduğunu tescilleyen mühürlerimizdir. İnsan tarihinde yalnız geçmişini değil geleceğini de arar. Bizim geleceğimiz Çanakkale'dir, Sarıkamış'tır, Malazgirt'tir. 3. Ordu'nun komutanı Enver Paşa'ydı. Enver Paşa Genel Kurmay Başkanı idi. Buradaki mağlubiyetten maalesef ülkem insanı 7 yıl sonra haberdar oldu. Fakat aynı ordu Sarıkamış'tan 2,5 ay sonra Çanakkale'de 7 düveli dize getirmiş 6 ay sonra da Kut'ül Amare'de İngilizleri esir almıştı. Kimi askerimiz soğuktan kimi askerimiz de savaşırken Sarıkamış'ta şehit oldu. Şalı ordumuzun başka milletlerin yerinden kıpırdayamacağı şartlar altında savaştığını unutmayalım. Sarıkamış'ta ve bu vatan için şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.



Balıkesir Sarıkamış şehitleri için yürüdü BALIKESİR - Balıkesir'de Sarıkamış Harekatının 103. Yılında, Sarıkamış'ta şiddetli soğuklara yenik düşerek şehit olan askerler dualar ve yürüyüş ile anıldı.

Sarıkamış şehitleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikler Sabah namazı sonrası Yıldırım Camisinde okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve katılımcılara çorba ikramı ile başladı. Ardından Zağnos Paşa Camisi önünden Sarıkamış şehitleri için düzenlenen yürüyüş öncesi tüm katılımcılara atkı, bere ve eldiven dağıtımı sonrası mehter takımı eşliğinde başladı. Yürüyüş kortejinin önünde askerler dev Türk Bayrağı taşıdılar. Kortej Anafartalar Caddesi, Kızılay Caddesi önünden geçerek, Kurtdereli Spor Salonu önünde sona erdi. Yürüyüşe binlerce Balıkesirli katıldı.

Salon önündeki etkinlikte şehitler için saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından Sarıkamış şehitleri için barkovizyon gösterisi ve Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan şehitler için dua okudu. Duaların ardından konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Halil İbrahim Koyuncu, "Vatanı, milleti, inançları, kutsalları, bayrağı için şehit olmuş tüm kardeşlerimizi hayırla, şükranla ve rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kutlu yürüyüşü hiç bir zaman durmayacaktır. Bizler milletçe Sarıkamış'ta ecdadımızın yürüdüğü, nefeslerin donduğu, yüreklerindeki vatan aşkının onlara rehber olduğu noktada onlar gibi yürümeye devam edeceğiz. Gençler, bunun en büyük teminatı ve milletimizin, devletimizin geleceğidir" dedi

Sarıkamış şehitleri için yapılan tören sonrası, şehitlerimize lokma dökülerek, hayır yapıldı.

Kurtdereli Spor Salonu'nda sona eren yürüyüşe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Kerim Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı V. Faruk Özen, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Belediye başkanları, resmi daire müdürleri, protokol üyeleri ve gençler katıldı.



Karabük'te Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü yapıldı KARABÜK - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde "Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ay yıldızlı bere ve Türk bayrağı dağıtıldı.

103. yıldönümünde Sarıkamış Şehitleri Karabük'te kalabalık bir katılımla anıldı ve yürüyüş programı yapıldı.

Çamlık Mesire Orman alanından başlayarak Şirinevler mahallesinden stadyuma kadar düzenlenen, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne" Vali Yardımcıları Osman Yenidoğan ve Barboros Baran, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, kurum müdürleri, askerler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, izci kulüpleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Karabük Offroad Kulübü üyeleri de arazi araçları ile yürüyüşe eşlik etti.

Yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından okunan duaların ardından yürüyüş Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında son buldu. Törenin bitiminde yürüyüşe katılanlara mercimek ve ezogelin çorbası ikram edildi.



Sarıkamış şehitleri Elazığ'da anıldı ELAZIĞ - Elazığ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında şehitler düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Elazığ'da Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyüş düzenlendi. Organize edilen yürüyüş için vatandaşlar İstasyon Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Elazığ Öğretmenevi önüne kadar yürüyen kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Yürüyüş bitiminde Elazığ Belediyesine bağlı mehteran takımı konser verdi.

Sarıkamış'ın eksi 45 derece dondurucu soğukta yürekleri iman ve vatan aşkı ile yananların yeri olduğunu dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Şefik Bilen, "Sarıkamış karla kaplı Allahuekber Dağları'nın cennet kokusuna büründüğü yerdir. Sarıkamış anayı, babayı, yari, kundaktaki bebeği sılada bırakıp bir karış toprağı namerde vermemek için elleri tetikte donan Mehmet'in Peygamber'e komşu olduğu yerdir. Bizler bugün 3 kilometre yürüyerek şühedayı andık, şüheda ise 103 yıl önce cepheden cepheye koşarak bu toprakları bizlere vatan kıldılar. Vatan uğruna şehit düşen ve gazi olan kahramanlarımızı minnetle anıyoruz" dedi.

Programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Şefik Bilen, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ve vatandaşlar katıldı.



Bingöl'de Sarıkamış şehitleri anıldı BİNGÖL - Sarıkamış şehitleri, şahadetlerinin 103. yıl dönümünde düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Eğitim Caddesi'nde başlayan yürüyüşe, Bingöl Valisi Ali Mantı, 49'uncu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanvekili Halim Sugü, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'Vatan için yaşayıp öldünüz, siz toprağa değil kalplere gömüldünüz' pankartı ve dev Türk Bayraklarının açıldığı yürüyüş, Valilik konağı önünde ona sona erdi.

Program sonrası konuşan Vali Mantı, milletin arasındaki dayanışma ve kaynaşma sürdüğü müddetçe ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini söyledi.

Vali Mantı, "Biz millet olarak vatan savunmasının imandan olduğuna inanan bir milletiz, biz vatan, bayrak, ezan ve toprak dendiği zaman en kutsallarımızı hiç tereddüt etmeden feda etmeye hazır olan bir milletiz. Biz doğusundan batısına güneyinden kuzeyine kadar ülkemizin birlik ve beraberliği için gerek içeriden gerek dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı topyekün olarak canımızla tüm değerlerimizle karşı koymaya, savaşmaya ülkemizin birlik ve beraberliğini korumaya yıllar önce olduğu gibi bundan sonrada var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biz bir milletiz. Tek bayrak, tek ezan, tek millet sloganı ile gerçeklik etrafında birleşmiş bir milletiz. Biz tarihimizle kültürümüzle, ruhumuzla, coğrafyamızla bir milletiz. Bu ülkedeki bu iman bu ülkedeki bu sadakat, milletimizin arasındaki dayanışma ve kaynaşma sürdüğü müddetçe bu ülkeyi kimse bölemeyecektir" ifadelerini kullandı.



Batman'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Binlerce kişi 300 metre uzunluğundaki bayrakla yürüdü BATMAN - Batman'da Sarıkamış şehitleri için düzenlenen yürüyüşte bir araya gelen binlerce kişi, 300 metre uzunluğundaki bayrakla yürüyerek, şehitleri andı.

Batman'da, Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi. Program yürüyüşle başladı. Bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen, aralarında Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişi, 300 metre uzunluğundaki bayrakla Atatürk Parkı'na kadar yürüdü. Burada devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Ahmet Deniz, "Bugün Sarıkamış şehitlerimizi, şahadetlerinin 103. yılında anıyoruz. Onlar birer kahramandı, onlar birer yiğitti, onlar birer vatanperverdi. Cesaretliydiler, yürekliydiler. Vatan için şahadete yürüdüler. Vatanı düşman işgalinden kurtarmak için o cesareti, o yüreği gösterdiler. Rabbim onlardan razı olsun, mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Konuşmanın ardından program, İl Müftüsü Turgut Erhan'ın şehitler için dua etmesiyle sona erdi.