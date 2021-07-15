Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için yürüyüş düzenlendi

Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, DSİ önünde buluşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran ekibi eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ise kaymakamlık tarafından düzenlenen yürüyüşte ellerine Türk bayrağı alan vatandaşlar, Daday Miralay Halit Bey İlkokulu'ndan, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe atlarla katılan bazı vatandaşlar da renkli görüntü oluşturdu.

Sinop

Sinop'ta da eski otogar mevkisinden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sana erdi.

Vatandaşların dev Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşe, Vali Erol Karaömeroğlu ve kurum müdürleri de eşlik etti.

Boyabat ilçesinde de mehteran ekibi eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü