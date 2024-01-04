Selçuklu Belediyesi, Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı

Selçuklu Belediyesi tarafından Akademi Mahallesi'nde Ardıçlı TOKİ Konutlarının bulunduğu alana kazandırılan Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleşti. Tesis kompleks yapısıyla bölge halkının ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap verecek.

İlçenin yoğun nüfusunun ihtiyaçlarını her anlamda karşılamak için yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını düzenlenen törenle gerçekleşti. Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan ve yeni inşa edilen Ardıçlı TOKİ sakinlerine hizmet verecek olan tesis Aile Sağlığı Merkezi, Millet Kıraathanesi, Muhtarlık Ofisi gibi donatılarla ciddi bir talebi karşılayacak.

Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

"İlçemizde ihtiyaç olan her alanda yatırım faaliyeti yürütüyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduklarını aynı zamanda eğitim, sağlık, spor, kültür ve turizm alanlarında çok önemli faaliyetler yürüttüklerinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "2023 yılını geride bırakıp 2024 yılına girdiğimiz şu günlerde yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

Ülkemiz bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünya standartlarının üzerinde bir noktaya gelmiştir. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak sağlık alanında ülkemizin göstermiş olduğu bu başarıyı takip ederek ilçemize önemli yatırımlar yapıyoruz. Son 4 yılda Selçuklumuza 4 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 6 adet Aile Sağlığı Merkezi kazandırdık. Yine Konya'mız için büyük bir sağlık yatırımı olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezimizin inşaatına başladık. İnşallah bu merkezimizi de kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Numune Hastanesi Eski Hemşire Binası'nı da tarihi dokusuna uygun olarak restore ediyoruz.

Buradaki çalışmalarımız bittiğinde binamız Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Obezite Merkezi ve Sigara Bırakma Merkezi olarak hizmet verecek. Yine Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisi binamıza Aile Gelişim Merkezimizi kuruyoruz, bu merkezimizin çalışmalarında da artık sona geldik. Tabi bir taraftan sağlık yatırımlarımızı sürdürürken diğer taraftan sosyal tesislerimizin de sayısını artırıyoruz. Bu anlamda son 4 yılda Selçuklumuza 7 adet sosyal tesis kazandırdık. Bu yatırımlarımız bundan sonra da mahallelerimizin ihtiyacına göre artarak devam edecek.

Bildiğiniz üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız toplam 6 etaptan oluşan büyük bir toplu konut projesini Konya'mıza, Selçuklumuza kazandırdı. Ben öncelikle bakanlığımıza buradan böyle büyük bir toplu konut projesi için teşekkür etmek istiyorum. Tabi TOKİ konutlarının yapılmasıyla birlikte bölgemizde hem sağlık anlamında hem de sosyal tesis anlamında böyle bir yatırım ihtiyacı ortaya çıktı. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak bu ihtiyacı içerisinde Aile Sağlığı Merkezi olan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olan, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi olan çok fonksiyonlu, modern bir tesisle karşılamış olduk." diye konuştu.

"Çok fonksiyonlu bir tesisi mahalle sakinlerimizle buluşturduk"

Akademi Mahallesi'ne kazandırılan tesisin çok yönlü yapısıyla mahalle sakinlerinin hizmet almasını kolaylaştıracağını söyleyen Başkan Pekyatırmacı açılışı gerçekleştirilen tesisle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Bodrum ile zemin kat olmak üzere 2 katlı olarak inşa edilen tesisimiz2818 metrekare alana sahip. Tesisimizin belediyemize maliyeti ise güncel rakamlarla 18 Milyon TL. Tesisimizin bodrum katında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ambulans garajı ile birlikte Millet Kıraathanesi, Muhtarlık Ofisi, mutfak, depo ve diğer ihtiyaç alanları bulunuyor.

Zemin katta ise içerisinde 5 aile hekimi odası, 5 hemşire odası, tıbbı müdahale odası, eğitim odası, laboratuvar, gebe izleme odası, çocuk aşı odası, emzirme odası, mutfak, depo ve diğer ihtiyaç alanları olan Aile Sağlığı Merkezi yer alıyor. Tesisimizin ayrıca hemşehrilerimizin araçlarını park edebilecekleri bir de açık otopark alanı bulunuyor. Ardıçlı Sosyal Tesisimiz ve Aile Sağlığı Merkezimiz taşımış olduğu bu özellikler sayesinde bölgemizin ihtiyacını büyük oranda karşılamış olacak ve Selçuklumuza çok büyük değer katacak. Hemşehrilerimiz burada hem sağlık hizmetlerimizden yararlanabilecekler hem de millet kıraathanemizde zaman geçirebilecekler.

Ayrıca muhtarlık ofisimizde de işlerini kolaylıkla halledebilecekler. Ben Ardıçlı Sosyal Tesisimiz ve Aile Sağlığı Merkezimizin bölgemize, Selçuklumuza ve Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta İl Sağlık Müdürümüz, İlçe Sağlık Müdürümüz ve kıymetli çalışma arkadaşları olmak üzere tesisimizin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de belirtmek istiyorum. Bizler gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolda yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan Selçuklumuza ve Konya'mıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu konuda hep söylediğimiz gibi yine durmak yok, yola devam diyoruz. Ben tekrar Ardıçlı Sosyal Tesisimiz ve Aile Sağlığı Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı dualarla gerçekleşti. Protokol heyeti sonrasında tesisi gezerek incelemelerde bulundu.