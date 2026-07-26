Türkiye'de ilk: Kapalı meme koruyucu kanser ameliyatı başarıyla yapıldı

Memesinde eline kitle gelmesi sonrası kanser olduğu öğrenilen 68 yaşındaki Saadet Güreli'nin ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Operasyona ilişkin bilgi veren Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ekibi, "Meme kanseri çok yaygın gördüğümüz bir hastalık. Tüm kadınlarımızın kendilerini muayene etmeleri gerekiyor. Endoskopik meme koruyucu cerrahi, memeyi bırakıp sadece tümörü aldığımız bir ameliyat. Kapalı olarak memenin korunduğu Türkiye'deki ilk ameliyat. Çin'e gidip öğrenip gelip burada uyguladığımız bir operasyon. Türkiye'deki bir ilki yapmak onur verdi. Gurur duyduk, yeniliğe açık bir Türk hekimi olmanın da bir gururu var" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 68 yaşındaki Saadet Güreli, mayıs ayında memesinde eline kitle gelmesiyle aile hekimine başvurdu. Sonrasında İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Güreli'ye tetkikler yapıldı. Sonuçlar ve yapılan detaylı incelemelerde meme kanseri olduğu tespit edildi. Ameliyat kararı alınırken Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ruziye Canan Aral Orhan'ın Çin'de eğitimini aldığı endoskopik meme koruyucu cerrahisinin hastada uygulanabileceği üzerine konuşuldu. Küçük kesiden girilerek kapalı olarak yapılan operasyona ilişkin Prof. Dr. Hüseyin Kadıoğlu ve Uzm. Dr. Aral Orhan hasta ve ailesine bilgi verdi. Onaylarının ardından 22 Haziran günü Güreli ameliyat edildi. Başarıyla gerçekleştirilen ameliyat hem ekibi hem de aileyi mutlu etti. Genel cerrahlar Prof. Dr. Kadıoğlu ve Uzm. Dr. Aral Orhan operasyonun yapılış tarzıyla Türkiye'de ilk olduğunu söyledi. Meme kanserine ilişkin önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, operasyon ve hastalarının durumuna ilişkin bilgi verdi.

"Elime geldi, her zaman kendilerini kontrol etsinler"

Memesinde kitle hissetmesinin ardından aile hekimine gittiğini anlatan Saadet Güreli, "Elime geldi, 3'üncü gün aile doktoruna gittim. 'Sana randevu ayarlayayım' dedi. Aile içinde hiç kimsede yok ama demek ki oluyormuş bunlar dedim, soğukkanlılıkla karşıladım. Her zaman kendilerini kontrol etsinler eğer etmiyorlarsa geç kalabilirler. Ben erken oldum ama geç de kalınabilir, kendimi onlara bıraktım. Türk doktorlarına güvensinler. Herkes de olabilecek bir rahatsızlık, sülalede kimse yok, bende çıktı" diye konuştu.

"Meme kanserinin fark edilmesindeki en önemli şey; kendi kendine muayene"

Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Kadıoğlu, "Farklı yaptığımız; memenin tamamını almadan memeyi koruyarak yaptığımız bir ameliyat. Kapalı ameliyatlar yapılıyor ama kapalı olarak memenin korunduğu Türkiye'deki ilk ameliyat, bize nasip oldu. Türkiye meme kanserinin özellikle cerrahi tedavisi konusunda oldukça iyi bir noktada. Meme kanseri rutininde memeyi koruyabilmek için hem koltukaltına hem memeye 2 ayrı kesi uyguluyoruz. Bu ameliyatla hastanın kozmetiği de iyi olacak. Meme koruyucu ameliyatlar Türkiye'de, dünyada zaten çok yapılan ameliyatlar ama kapalı yöntemle yapılması; ülkemizde ilk olduğunu biliyoruz. Endoskopik meme koruyucu cerrahi operasyonun tam ismi. Meme koruyucu cerrahi dediğimiz zaman 2 ameliyattan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi koltukaltında yapılan işlem, lenf bezinin bulunup koltukaltının temizlenmesi, 2'nci işlemimiz de memedeki kanserli alanın temizlenmesi. Endoskopik meme koruyucu cerrahi tanımı her ikisini kapsıyor. Meme kanserinin fark edilmesindeki en önemli şey; kendi kendine meme muayenesi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki bir ilki yapmak onur verdi"

"Hastamız şanslıydı, erken evre bir kanserimiz var" diyerek sözlerini sürdüren Prof. Dr. Kadıoğlu, "Yaptığımız memesi alınmadan kanserinin tedavi edildiği bir ameliyat. Meme koruyucu ameliyatlardan sonra radyoterapi mutlaka alınmasını istediğimiz bir şey. Evre bağımsız bu yöntem uygulanabilir mi; evet. İnsanların kendi kendine muayene dışında yapabilecekleri en önemli, kolay şey; aile hekimlerine başvurup mamografilerini çektirmek. En önemli verilmesi gereken mesaj; meme kontrolleri özellikle 40 yaşından sonra kadınların ihmal etmemeleri. Ülkemizin tıp alanında çok ileri bir noktada olduğunu düşünürsek bizim ekipte Türkiye'deki bir ilki yapmak onur verdi. Başarıyla bu işten çıkabilmek de hepimizi mutlu eti, gururlandırdı. Ameliyatımız yaklaşık 1 saat 20 dakika kadar sürdü. Sonraki ameliyatlarda bu sürenin 40-45 dakikaya düşeceğine inanıyorum. Biz kocaman bir ekibiz" dedi.

"Sadece tümörü aldığımız Çin'e gidip öğrenip uyguladığımız bir operasyon"

"Meme kanseri çok yaygın gördüğümüz bir hastalık" diyen Uzm. Dr. Ruziye Canan Aral Orhan, "Bu kapalı ameliyat tek bir yara yeri ile hem memeden hem koltukaltından lenf bezlerini rahatlıkla çıkarıp hastaya daha konfor sağlanan ve kozmetik açıdan daha uygun bir operasyon seçeneği sunduğumuz bir ameliyat. Yaptığımız ameliyat; memeyi bırakıp sadece tümörü aldığımız bir ameliyat. Çin'e gidip öğrenip gelip burada uyguladığımız bir operasyon olarak anlatabilirim. Türkiye'de ilk yaptığımız bir ameliyat, daha önce yapan bir hastane yok. Meme ameliyatının yapıldığı bir ameliyat var ama sadece kitlenin alındığı bir ameliyat ilk defa burada yapılıyor. Kitleyi memenin üzerinden almak yerine koltukaltından girerek yaptığımız bir ameliyat olduğu için memede herhangi bir izin kalmadığı bir ameliyat. Türkiye'de ilk, evet ama bundan sonra yaygın olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Gurur duyduk, yeniliğe açık bir Türk hekimi olmanın da gururu var"

Meme kanserinin erkekleri de etkileyebildiğini, bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Aral Orhan, uyguladıkları yöntemi yaygınlaştırmak için çalışmalar da gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti. Aral Orhan sözlerine şöyle devam etti:

"Kongrelerde sunularını yapıp Türkiye geneline daha çok aktarmayı düşündüğümüz bir prosedür. Gurur duyduk, yeniliğe açık bir Türk hekimi olmanın da bir gururu var. Sadece tekdüze kalmadık, daha iyisini, yenisini yakalamak, öğrenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 40 yaşın üzerindeki bütün kadınlarımızı da tarama amaçlı mamografi için çağırıyoruz. Erken teşhis çok çok önemli. Tüm kadınlarımızın aylık kendilerini muayene etmeleri gerekiyor. Kendi meme dokularını hissedip farklı gördükleri bir şeyi fark edip hekime başvurmaları gerekiyor. Belden yukarısını tamamen çıkarıp ayna karşısında dairesel hareketlerle koltukaltı da dahil olmak kendilerini sık sık muayene etmeleri önemli. Bazı hastalarımız gerçekten geç kalıyor ve bunun için çok üzülüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı