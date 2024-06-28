Adı zehir, kendi şifa! Ünlüler ve sanatçılar arı zehri için buluştu

Etkinliğe Emine Sabancı, Emine Erdem, Doğa Rutkay Kamal başta olmak üzere birçok ünlü isim ve sanatçılar da katıldı. İlk olarak oğlunun bağışıklık sistemi için propolis üretimine başladığını ve oğluna şifa olunca tüm annelere ulaştırmaya hayaliyle girişimcilik yolculuğuna çıktığını belirten başarılı kadın girişimci BEE'O Propolis Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, geliştirdikleri tamamen doğal cilt bakım ürünleriyle de hem ulusal hem de uluslararası pazarda fark yaratacaklarını dile getirdi.

Arı Zehri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı: Arıyla Doğal Botoks Nasıl Olur?

Dr. Samancı, bu anlamlı günde yaptığı konuşmasında, girişimcilik yolculuğundan ve yeni inovasyonlarından bahsetti; "11 yıl önce Türkiye'de propolis üretimini başlatarak arı ürünleri sektörüne yeni ürünler kazandırdık. Şu anda Anadolu Propolisi başta olmak üzere, arı sütü, ham bal ve arı zehrinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Takviye edici gıda sınıfındaki ürünlerimize ek olarak geliştirdiğimiz inovatif cilt bakım ürünlerimizin, tamamen doğal ve etkileri klinik çalışmalarla ispatlanmış olduğundan pazarda fark yarattığını gözlemledik. Tüm cilt bakım formüllerimizde, patentli yöntemimizle saflaştırarak patentli bir formül haline getirdiğimiz Anadolu Propolisi'ni kullanıyoruz. Hem doğada bilinen en güçlü antioksidan kaynağı hem de doğal bir koruyucu görevi görerek ürünlerin ilave koruyucu madde içermeden raf ömrünü korumamızı sağlıyor. Arı sütü ise içerdiği doğal proteinler, vitaminler ve 10-HDA ile royalaktin bileşenleri ile cilde nem ve kolajen desteği sağlıyor. Ham bal, yoğun bir nem desteği ve pürüzsüz bir yumuşaklık kazandırırken arı zehri doğal botoks etkisiyle pek çok cilt bakım problemine şifa oluyor. Cilt bakım ürünlerimizde kullandığımız arı ürünlerini Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile kovandan sofraya prensibi ile tüm Türkiye genelinde 5.000 Sözleşmeli arıcımızla, 550.000 kovandan üretiyoruz.

İnovatif cilt bakım kategorimizde organik non-nano mineral çinko filtre içeren güneş kremlerimiz ve güneş sonrası losyonu, arı zehirli yaşlanma ve kırışıklık karşıtı set, el-ayak-vücut kremlerimiz, S.O.S yoğun bakım kremimiz, doğal roll-onlar, ham ballı dudak koruyucular, arı zehirli selülit karşıtı sıkılaştırıcı jel, arı zehirli masaj kremi, C vitaminli aydınlatıcı serum, arı zehirli sivilce ve yağlanma karşıtı serum gibi tamamen doğal ürünlerimiz bulunuyor. Cilt bakım ürünlerimizde, arı ürünlerinin yanında doğal bitkisel yağlar, değerli vitaminler, aloe vera, hyaluronik asit, mineral çinko C Vitamini, B5 vitamini ve E vitamini gibi çok değerli cilt bakım bileşenlerini de kullanıyoruz."

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; "Düzce Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirdiğim doktora tez çalışmamın bir ürünü olan arı zehirli yaşlanma ve kırışıklık karşıtı krem ve serum formülleri, ülkemizde olduğu kadar Dünya'da da bir ilk… Altı yıllık bir ürün geliştirme süreci ileve Üniversite Sanayi iş birliği ile geliştirdiğimiz bu formüller, cildi ipeksi pürüzsüz hale getiriyor, nemlendirmeye katkıda bulunuyor, cildi aydınlatıyor ve besliyor, cilt tonunu eşitliyor ve kırışıklıkların görünürlüğünü azaltıyor, tüm bu etkiler dermatolojik ve klinik testlerle kanıtlandı. Gönüllü kullanıcılar tarafından %95'in üzerinde başarılı olarak doğrulanan arı zehri içeren cilt bakım formülleri, ciltte adeta doğal bir botoks etkisi yaratıyor. Cildin derinliklerine nüfuz ederek minimal hasarlar oluşturan arı zehri, uygulandığı bölgede kolajen ve elastin liflerinin sentezini destekliyor, kan akışını hızlandırıyor, kasları uyarıyor, böylelikle doğal bir yaşlanma ve kırışıklık karşıtı etki gösteriyor. Kısacası, gençliğin ve güzelliğin sırrı arı ürünlerinde!"

Arı Zehri Birçok Derde Şifa!

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; "Son yıllarda doğal ve fonksiyonel ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte, arı zehrinin cilt sağlığına sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Arı zehri cilt bakımında; yaşlanma karşıtı, sivilce ve akne karşıtı, selülit karşıtı etkilerinden sedef, egzama ve atopik dermatit gibi cilt hastalıklarına, saç dökülmesinden doğal ağrı karşıtı etkilerine kadar geniş bir yelpazede olumlu etkilere sahip.. Literatürde pek çok faydası bilinen bu ürünü, ülkemizde üretmek ve etkili ürünlere dönüştürmek mümkün…"

Arı Zehri Hangi Cilt Problemlerine İyi Geliyor?

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; "Arı zehri ile geliştirdiğimiz selülit karşıtı jelin, 4 hafta düzenli kullanımda selülit ve çatlak görünümünde azalma, pürüzsüz bir cilt görünümü, daha sıkı bir cilt görünümü sağladığını gözlemledik. Yine arı zehri ile geliştirdiğimiz diğer bir formül ise, arı zehirli masaj kremi. Bu formülde, literatürde doğal ağrı karşıtı ve kas gevşetici etkileri bilinen arı zehrini, 11 değerli bitkisel yağ ve Anadolu Propolisi ile bir araya getirdik. Arı zehrinden yararlandığımız bir diğer formül ise sivilce ve yağlanma karşıtı serum.. Arı zehrinin cildin sebum dengesini korumaya, akne oluşumunu önlemeye, kızarıklığı azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor.. Böylesine etkili ve doğal bir ürün olan arı zehrini, sivilceve lekelere karşı doğal bir çözüm sunan serum formülasyonu olarak geliştirdik."

Doğa Rutkay Kamal ile Doğadan Gelen BEE'O APIBEAUTY ve BEE'O APICARE Güzelliği

Davete katılan ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal BEE'O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı'ya eşlik ederken BEE'O APIBEAUTY ve BEE'O APICARE ürünleri için gerçekleştirilen bu davette oldukça keyifli anlara imza attı. Kuru ve atopik bir cildi olduğuna vurgu yapan Rutkay, BEE'O ürünlerinin hem doğal içeriğiyle hem de yoğun nem verici özellikleriyle tam da kendi cildine uygun olduğunu vurgulayarak markanın takviye edici gıda ürünlerinden sonra doğal cilt bakım ürünleriyle tanışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi..

Başarının sırrı, hem %100 doğal hem de etkili ürünler üretmekte! Güneşten korunmanın en doğal formülü de arı ürünlerinden geçiyor…

Tamamen doğal içerikli güneş kremlerini tercih etmenin hem cildimiz hem de denizlerimiz için önemine vurgu yapan Dr. Samancı; "Güneş kremlerimize ayrıca değinmek istiyorum çünkü tamamen doğal içeriklerle formülize edildi… Patentli Anadolu Propolisi (A.P.E)® ve Non-Nano Mineral Çinko, shea yağı, jojoba yağı, B5 Vitamini, E Vitamini, Aloe Vera, Zeytinyağı gibi besleyici bileşenleri de içeriyor. UVA/UVB ışınlarına karşı 50 SPF ++/PA++++ koruma sağlayan doğal güneş kremlerimiz, 80 dakika suya dayanıklı, ciltte beyazlık bırakmıyor, üstelik deniz dostu..Yaz boyunca yanınızdan ayırmayacağınız bu ürünlerin dermatolojik testleri yapılmış olup her biri hem sizin hem de sevdiklerinizin hassas cildine özel.. "dedi.

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; "BEE'O'nun başarısının sırrı hem arılarda hem de bilimde… Biz arıların ürettiği bu mucizevi ürünleri hem herkesin kolayca kullanacağı formlara dönüştürdük, hem de bunu yaparken ürünün tamamen doğal, katkısız ve etkili olmasını sağladık. İşte asıl sır ve başarı buradan geliyor. Ürünlerimizi kullananlar hızlıca etkilerini görmeye başlarken, etraflarına da tavsiye ediyorlar. Markamız böyle ağızdan ağıza yayılarak çok hızlı büyüyor. Ayrıca Ar-Ge merkezimizde, üniversitelerle beraber yürüttüğümüz klinik ve bilimsel çalışmalarla da bu olumlu etkileri bilimsel olarak ispatladık.Hali hazırda literatüre girmiş, 30'u aşkın bilimsel çalışmamız bulunmakta. Hem ürün portföyümüzü hem de bilimsel ve inovatif çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.