Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de basın toplantısı düzenliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını kapsamında İzmir'de basın toplantısı düzenliyor. Bakan Koca, "İzmir'de son ay vaka sayımızda yüzde 42'ye varan son hafta artış oranı yüzde 10 oranında gerçekleşti" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını kapsamında İzmir'de basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Tüm dünya koronavirüsün yol açtığı hastalığın kesin tedavisi ve bağışıklık kazandırılması için yoğun bir arayışta. Kesin bir sonuca henüz ulaşılamamıştır. Ülkemiz dünyanın tecrübelerini dikkatle inceleyerek, bilim insanlarının çalışmalarıyla kendi tedavi protokollerini geliştirilmiştir. Ülkemiz tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bu seviyede can kayıplarını düşük seviyelerde tutmayı başardık. Son aylarda yeniden yükselmeye başladı. Sıkıntı yaşanan illerimizle bizzat ilgilendik.

Darboğaz görünen illerin sağlık altyapılarına hızla müdahale ettik. Öncelikle illerde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin hasta sayısındaki azaltmanın rolünü yakından müşahade ettik. Bugün burada İzmir'i merkez alarak Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak illerimizin sağlık yöneticileri ile salgınla mücadelemizi değerlendirdik.

Bu 6 ilimizle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir'de son ay vaka sayımızda yüzde 42'ye varan son hafta artış oranı yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da yüzde 5 oranında düşüş, Manisa'da son 1 haftada stabil göründü. Muğla'da son bir ayda vaka sayımız stabil. Denizli'de son aya göre yüzde 60 artış, Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor.

İzmir'de bugün erişkin yoğun bakım yatak sayımıza 48 ilave ettik. İzmir'de yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım yüzde 75, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 48.

Aydın'da yatak doluluk yüzde 42, yoğun bakım yüzde 63, Aydın'da 42 erişkin yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz.