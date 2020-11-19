Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifreli mi? Real Madrid Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman?

EuroLeague 10. hafta karşılaşmalarında haftanın maçına sayılı saatler kaldı! Fenerbahçe Beko maçına dair tüm detayları sizler için derledik. Fenerbahçe Beko istatistikleri, Real Madrid istatistikleri ve Fenerbahçe Beko Real Madrid geçmiş maçları... Real Madrid Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hangi gün? Real Madrid Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Real Madrid-Fenerbahçe Beko mücadelesi, EuroLeague'de 10. hafta karşılaşmaları arasında "Haftanın Maçı" olma özelliği taşıyacak maç hakkında detayları sizler için derledik. Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Real Madrid Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında Real Madrid'e konuk oluyor. 20 Kasım Cuma günü (yarın) TSİ 23.00'da Wizink Center'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY Euroleague maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN?

Real Madrid-Fenerbahçe Beko Maçı 20 Kasım Cuma günü oynanacak.

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Fenerbahçe Beko Maçı 23:00'de başlayacak.

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY EuroleagueMaçı WiZink Center'da, Madrid'da oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİKLERİ SON DURUMU

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında istediğini alamadı. 17 Kasım Salı günü TD Systems Baskonia'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 86-68 kaybetti. Dokuzuncu maçlar sonunda dört galibiyette kalan ekibimizde, bu maçın en skorer isimleri 15 sayıyla Jan Vesely ve 11'er sayı bulan Kenan Sipahi ile Dyshawn Pierre oldu.

Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son karşılaşmasında 14 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini 81-82 yenerek sekizde sekiz yaptı. Takımımızda Lorenzo Brown 16 sayı, 6 asist, 5 ribaund; Jarell Eddie 14 sayı ve 7 ribaund istatistikleri üretti.

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Nando De Colo'nun tedavisi sürüyor.

Fenerbahçe Beko'nun maç önü notları:

Fenerbahçe Beko'da Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas ve Jan Vesely bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.

Nando De Colo, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde en az bir top çalmaya imza attı. De Colo, EuroLeague'de faul çizgisini son 35 ziyaretinde hata yapmadı.

Jarell Eddie, son dokuz EuroLeague maçının sekizinde en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Lorenzo Brown, son dört EuroLeague maçında en az bir top çalmaya imza attı.

Jan Vesely, maç başına 6.1 ribaund ortalamasıyla bu sezon EuroLeague'de en yüksek ortalamaya sahip onuncu isim.

Jarell Eddie, üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı %51.35 isabet oranıyla bu sezonun EuroLeague'de en değerli altıncı oyuncusu konumunda.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (447). Vesely, EuroLeague kariyerinde 913 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 155 toplam değer ile 11. sırada, ribaund istatistiğinde ise 1136 toplam değer ile 10. sırada yer alıyor. Vesely'nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına beş isabet kalmış durumda. Vesely'nin EuroLeague kariyerinde 2399 sayısı var ve bu alanda da en değerli 19. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo'nun EuroLeague kariyerinde toplam 3160 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 798 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3531 ile yedinci sırada. Nando De Colo, parkeye çıkacağı bir sonraki EuroLeague karşılaşmasında 200. kez bu ligde forma giymiş olacak.

Ali Muhammed'in EuroLeague'de 300. üç sayı isabetini bulmasına üç isabet kalmış durumda. Ali Muhammed, üçlüklerde 300 barajını aştığında bunu başaran 20. oyuncu olacak.

REAL MADRİD İSTATİSTİKLERİ SON DURUMU

Avrupa basketbolunun son 50 yılına damga vurmuş takımlardan biri olan Real Madrid, müzesinde 10 EuroLeague şampiyonluğu bulunduruyor. Madrid ekibi, İspanya'da da 35 lig, 27 kupa şampiyonluğuyla en başarılı takım olarak dikkat çekiyor. Real, EuroLeague'deki zaferlerinin yanı sıra, 1984-2007 yılları arasında mücadele ettiği farklı kulvarlarda da (Saporta Kupası, Koraç Kupası, ULEB Kupası) şampiyonluklar elde etti. Emiliano Rodriguez, Clifford Luyk, Wayne Brabender, Walter Szczerbiak, Juan Antonio Corbalan, Drazen Petrovic, Arvydas Sabonis, Dejan Bodiroga, Luka Doncic ve Sergio Llull gibi önemli oyuncular, Real Madrid'i Avrupa'nın zirvesine taşıdı.

Real Madrid, 1964-1968 yılları arasında dört EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve bu alanda müzesini 1974, 1978 ve 1980 yıllarında da aynı kupayla zenginleştirmeye devam etti. Eflatun-beyazlılar, 1980 sonrası EuroLeague'i tekrar kazanmak için 15 yıl beklemek zorunda kalsalar da; 1984, 1989, 1992 ve 1997 yıllarında kazanılan Saporta Kupası ile 1988'de gelen Koraç Kupası zaferi, Real Madrid'in kupa kazanma alışkanlığını destekledi.

Arvydas Sabonis önderliğinde ve Zeljko Obradovic yönetiminde, finalde Olympiakos'u yenerek 1995 yılında EuroLeague'de bir kez daha mutlu sona ulaşan Real Madrid; 2007'de de Louis Bullock ve Felipe Reyes'in sürüklediği kadroyla ULEB Kupası'nı kazandı. Real, aynı sezonda ise Barcelona'yı final serisinde 3-1 ile geçerek 30. İspanya Ligi şampiyonluğuna uzandı.

2011 yılında EuroLeague Final Four'una dönüş yapan Madrid, Pablo Laso yönetiminde 2013 ve 2014 yıllarında EuroLeague finaline kadar yükselse de Olympiakos ve Maccabi'ye kaybetmekten kurtulamadı.

Avrupa'da yüksek tempo basketbolunun en önemli temsilcisi konumuna gelen ve Sergio Rodriguez, Sergio Llull, Rudy Fernandez, Nikola Mirotic, Luka Doncic ve Facundo Campazzo gibi özel yeteneklerle dikkat çeken Madrid, 1995 yılından sonra ilk EuroLeague şampiyonluğuna ise 2015 yılında Madrid'de ulaştı. Yarı finalde, o sezon ilk kez Final Four vizesi alan Fenerbahçe'yi geçen Real, finalde de Olympiakos'a üstünlük kurarak mutlu sona ulaştı. Bu sonuçla dokuzuncu EuroLeague şampiyonluğuna erişen Real Madrid'in Arjantinli yıldızı Andres Nocioni MVP seçildi. Real, aynı sezonda İspanya Ligi ve Kral Kupası zaferlerine de ulaşarak, 1974 yılından bu yana ilk kez üç kupada birden şampiyonluğa ulaşmış oldu.

2015-16'da İspanya Ligi ve Kupası'nı kazanan Madrid, Kıtalararası Kupa'da da şampiyonluğa ulaştı. Laso'nun öğrencileri, aynı sezonda ise EuroLeague Playoff turunda Fenerbahçe tarafından 3-0 ile durduruldu.

Son üç Final Four'da da yer alan Real Madrid, 2018'de Luka Doncic'in MVP seçildiği finalde Fenerbahçe'yi geçerek 10. EuroLeague kupasına uzandı. Kral Kupası'nı 2017'de de kazanan eflatun-beyazlılar, İspanya Ligi'nde ise şampiyonluğu 2018 ve 2019'da kimseye bırakmadı.

Real Madrid'de son durum ve maç önü notları:

Pablo Laso tarafından çalıştırılan Real Madrid'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Facundo Campazzo, Sergio Llull, Carlos Alocen, Nicolas Laprovittola, Fabien Causeur, Jaycee Carroll, Matteo Spagnolo, Juan Nunez

Forvetler: Rudy Fernandez, Alberto Abalde, Jeffery Taylor, Boris Tisma, Gabriel Deck, Anthony Randolph, Trey Thompkins, Felipe Reyes

Pivotlar: Walter Tavares, Usman Garuba, Tristan Vukcevic

Koç: Pablo Laso

Real Madrid, bu sezon EuroLeague'de oynadığı dokuz maçta beş galibiyet aldı. Rakibimiz, son dört EuroLeague karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Real Madrid, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 18 Kasım Çarşamba günü Maccabi Fox'u konuk ettiği mücadeleyi rahat bir oyundan sonra 79-63 kazandı. Real'de bu karşılaşmanın en skorer isimleri 16 sayıyla Gabriel Deck ve 15 sayıyla Anthony Randolph oldu.

Real Madrid, İspanya Ligi ACB'de ise bu sezon çıktığı 10 karşılaşmayı da kazandı. Real, son lig maçında 8 Kasım Pazar günü konuk ettiği Urbas Fuenlabrada'yı 79-68 ile geçti. Madrid ekibinde Jaycee Carroll 18, Facundo Campazzo 13, Walter Tavares 12 sayı üretti.

Real Madrid'de bu sezon 11 farklı oyuncu ilk beşlerde yer alırken, tüm maçlara ilk beşte başlayan isimler Walter Tavares ve Alberto Abalde oldu.

Real'de Fabien Causeur bir süredir forma giyemiyor.

Trey Thompkins, faul çizgisinde son 10 ziyaretinde hata yapmadı. Aynı alanda Nicolas Laprovittola'nın da 15 atışlık isabet serisi bulunuyor.

Sergio Llull, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde en az bir 3 sayı isabeti buldu. Rudy Fernandez de üç sayılık atışlarda son 12 maçın 11'inde en az bir isabet kaydetti.

Facundo Campazzo bu sezon EuroLeague'de en yüksek asist ortalamasına (6.1) sahip üçüncü isim ve Arjantinli yıldız, top çalma istatistiğinde de 1.9 ortalamayla lig lideri.

Walter Tavares, bu sezon EuroLeague'de %76.6 iki sayılık isabet oranıyla lig genelinde dördüncü, blok ortalamasında ise 1.1 ile beşinci. Bloklarda Usman Garuba da 1.0 ortalamayla altıncı.

Facundo Campazzo, EuroLeague tarihinde bir maçta en çok blok yapan (19) iki isimden biri.

Felipe Reyes, 353 EuroLeague maçında forma giydi ve bu alanda EuroLeague tarihinin en iyisi. Reyes, hücum ribaundlarında da 702 toplam değer ile EuroLeague tarihindeki en iyi oyuncu. Reyes'in toplamda 1793 ribaundu var ve bu alanda da ikinci sırada yer alıyor. İspanyol pivot, savunma ribaundlarında da 1091 toplam değer ile üçüncü sırada. Reyes'in EuroLeague kariyerindeki 3769 toplam verimlilik puanı ise bu ligin en yüksek dördüncü değeri. Başarılı oyuncu, iki sayılık atışlarda toplam 969 isabet ile beşinci sırada yer alıyor.

Sergio Llull'un EuroLeague kariyerinde 3058 sayısı var ve bu alanda en iyi altıncı oyuncu. Llull asistlerde de 1102 toplam değer ile yedinci sırada yer alıyor.

Rudy Fernandez ve Sergio Llull ikilisi, 463'er üç sayı isabetiyle EuroLeague tarihinde bu alanda dördüncü sırada bulunuyorlar.

Rudy Fernandez'in EuroLeague kariyerinde 291 top çalması var ve bu alanda ligin en iyi beşinci oyuncusu.

Walter Tavares'in EuroLeague kariyerinde 171 blok istatistiği var ve bu alanda en iyi sekizinci oyuncu. Tavares, EuroLeague tarihinin iki sayılık atışlarda en yüksek isabet oranına (%72.8) sahip ismi.

Jaycee Carroll, faul çizgisinde yakaladığı %90.68 isabet oranıyla EuroLeague tarihindeki en iyi sekizinci oyuncu. Carroll, bu maçta forma giymesi halinde 250. EuroLeague maçına çıkacak. Carroll, üç sayılık atışlarda da 398 toplam isabet ile lig tarihinin en iyi sekizinci ismi.

Trey Thompkins, beş 3 sayı isabeti daha bulması halinde bu alanda 200 barajını aşacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Real Madrid - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 80.1 – 72.7

2 Sayı: %57.3 - %51.0

3 Sayı: %37.1 - %37.0

Serbest atış: %82.0 - %83.0

Ribaund: 31.8 – 32.2

Asist: 17.9 – 17.9

Top çalma: 6.3 – 6.6

Blok: 3.0 – 1.8

Takım İstatistikleri – Savunma (Real Madrid - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 79.2 – 76.4

2 Sayı: %52.3 - %51.1

3 Sayı: %36.3 - %34.4

Serbest atış: %81.0 - %72.1

Ribaund: 33.1 – 37.4

Asist: 14.6 – 18.3

Top çalma: 6.8 – 7.6

Blok: 1.6 – 2.2

İstatistik Liderleri (Real Madrid - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Thompkins 11.3, Llull 10.9, Tavares 10.0/ De Colo 13.0, Brown 11.8, Vesely 10.7

Ribaund: Tavares 6.0/ Vesely 6.1

Asist: Campazzo 6.1, Laprovittola 2.7/ Brown 4.7, De Colo 3.6

Top çalma: Campazzo 1.9/ Brown 1.4, De Colo 1.4

Verimlilik: Tavares 14.6, Campazzo 13.2, Thompkins 11.3/ De Colo 15.9, Vesely 14.4, Brown 11.0

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague güncel formatında 21 defa karşılaştı ve bu mücadelelerde 8 galibiyet elde etti.

2019-20 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 65-94 Real Madrid

2019-20 – Normal Sezon – Real Madrid 81-77 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Final Four – Real Madrid 94-75 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon – Real Madrid 101-86 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 65-63 Real Madrid

2017-18 – Final Four – Real Madrid 85-80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal Sezon – Real Madrid 83-86 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal Sezon – Fenerbahçe Doğuş 77-79 Real Madrid

2016-17 – Final Four – Fenerbahçe 84-75 Real Madrid

2016-17 – Normal Sezon – Real Madrid 61-56 Fenerbahçe

2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 78-77 Real Madrid

2015-16 – Playoff – Real Madrid 63-75 Fenerbahçe

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 100-78 Real Madrid

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 75-69 Real Madrid

2015-16 – Normal Sezon – Real Madrid 80-73 Fenerbahçe

2015-16 – Normal Sezon – Fenerbahçe 77-66 Real Madrid

2014-15 – Final Four – Real Madrid 96-87 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal Sezon – Real Madrid 77-61 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal Sezon – Fenerbahçe Ülker 75-83 Real Madrid

2007-08 – Normal Sezon – Real Madrid 87-77 Fenerbahçe Ülker

2007-08 – Normal Sezon – Fenerbahçe Ülker 72-80 Real Madrid