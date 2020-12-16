Racon Sözler 2021! Kısa racon sözler, delikanlı, ağır, kapak racon sözler
16.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:00
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RACON SÖZLER 2021
Racon sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı kısa racon sözleri,
- Öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam.
- Dostum olmaz, hasmım yaşamaz.
- Şimdi ağır geliyorsa konuştuklarım, geçmişte susturduklarına say!
- Çok büyüğü olan, büyüyemez.
- Rastgele sevenler işine gelmeyince gele deyip yeniden zar atarlar.
- Alkol kullanın sigara kullanın ama insan kullanmayın yavşak olmayın.
- Adrese gerek yok bizi bilen bilir.
- Cam gibiyim. Bu saatten sonra kıranı keserim…
- Yanıma seni, karşıma herkesi alabilirim.
- Şerefinizi sorgulamıyorum, varlığınızı reddediyorum.
- Çekildik köşemize çocuklar meydan sizin.
- Ben artık yok oldum sol tarafından. Trafiğe açabilirsin o kısmı. Solun açık ve trafiğin bol olsun.
- Ölmek sorun değil de kefen tarzımız değil.
- Öfkeyle kalkarsam, zarar vermeden oturmam.
- Kaçarak gidenler yanarak geri döner. Bense arkama bile bakmadan yürürüm. Krallar en önde ve yalnız da gider!
- Şşşt sakin ol şimdi, yavaşça bırak o nefreti elinden.
- Kime yürümeyi öğrettiysek bizi geçmeye çalıştı.
- Bırakın kafasına göre kendi özünde dönsün dünya, bu kadar sözünden dönen insan varken hazır!
- İkinci bir şansa inanmam ben ölüyle işim gömene kadardır. Sonrasını Allah affetsin!
- Bakıyorum da şakulünüz kaymış sizin, benimse rüzgârım yeter. Hepiniz artist olmuşsunuz ya, bana da yönetmenlik düşer.
- Gün gelecek devran dönecek… Kahpe felek bize de gülecek… Sen mi vardın şimdiye dek… Tek tabanca da yaşar bu yürek…
- Söz vermedik ama elbet bir gün!
- Serseriler aşkı bilmez derler sorun bakalım sosyete görünümlü p*çlere aşkı kimden öğrenmişler…
- Delikanlı adam rahat uyumaz sevdiklerini rahat uyutur.
- Nasip olarak alacak nefesimiz varsa gelecekte, kısmet olarak soracak hesabımız da olacak bir gün elbette.
- Dünya ve hayat işte bu: Onca insanı ve kafayı güzelleştiren şey varken, bu kadar kafasız insanın olması gerçekten çok garip!
- Bizim semtin yolları dikenlidir, ayağını seven gelmesin…
- Bugün de ölmedik, ama yaşadık mı? O da belli değil.
- İnsanlar vardır sevginin en yücesine layıktır da, öte yanda öyle de insanlar vardır sevginin en yücesini versen o kendisi yine de aşağılıktır.
- Kurt postu giyen çakallara haber verin sürüden ayrıldım kapabilen gelsin…
- Bazı insanları da sadece, tanıyana kadar çok seversin!
- Yürüdüğünde gölgenden korkuyorsan, güneşe racon kesmeyeceksin!
- Yazdıklarıma bozulanlar oluyormuş; doğaldır bu, ucuz şeyler pek çabuk bozulur.
- Kurşunun hesabını 3 kişi bilir; Veren, ateşleyen, yiyen…
- Bazıları şükretmeyi; bazıları küfretmeyi öğretir insana.
- Dansözlük artık herkesin marifeti oldu; etrafa baksanıza, herkesin her yeri oynuyor durmadan!
- Pin kodunu bile üç defa girilme şansı veren bu hayatta bu insanlar neyin tribinde…
- Yeri gelir eyvallah der susarız, yeri gelir Allah der dalarız.
- İnsanlığını kendi elleriyle öldürenleri ben de hep yüreğime gömdüm, artık onlarla bir daha işim olmaz! E ama ölüyü diriltmek Allah'a mahsus bir iştir.
- Biz eskiye dönersek, siz deliye dönersiniz…
- Herkes kendine yakışanı yapar kalite asla tesadüf değildir.
- Yeteneksiz olmak problem değildir, karakterin bozuksa o problemin ta kendisidir.
- Küfür bize yakışmayabilir. Gittiği yere yakışıyorsa, sorun yok…
- Biz âlemde racon değil vakitsiz ötenin kafasını kesenlerdeniz.
- Ama ben bu kadar acıyı, sen de başkalarına benzeyesin diye çekmedim.
- Delikanlı olmak, sert olmak değildir. Delikanlı adamın yüreği, sevdiği kadını ağırlayacak kadar misafirperverdir.
- Azrail bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin güzelim!
En Sert Racon Kesen Sözler
- Biz de dost dediğin mermi gibi olur, ihtiyacın olduğunda namluda hazır durur.
- Ölüme kadar sevmelisin. İhtiyaçların bitene kadar değil.
- Deli tarafıma gelme sakın, orada ben bile hükümsüzüm.
- Her genç delikanlının sevgilisi olabilir ama her genç kızın delikanlı sevgilisi olamaz.
- Bizim sevgimizi sınamaya çalışacakların sonunu hayır görmeyiz. Biz sevdik mi, eleştiri falan kabul etmeyiz.
- Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur. Söyletmeyin!
- Gözümüz ne krallıklarda, ne hükümdarlıklarda. Bizim gözümüz sevdiğimiz insanların davasında.
- Allah'ım! Teknik servis gibiyim, tüm arızalar bana geliyor!
- Benim kurallarım çok basit; saygını koruyacaksın, sevgini göstereceksin, haddini bileceksin.
- Hayallerde yaşayarak mutlu olmaya çalışmaktansa, gerçeği yaşayarak mutsuz olmayı tercih ederim.
- Kendinden kaçtığın bir hayat; Geriye dönersen, deliye dönersin…
- Her sözümde racon aramayın, racon yapmak için konuşmuyorum, konuşuyorum racon oluyor.
Kapak Yapan Racon Sözleri
Siyah mor bulutlara benzer bir suç işlemek, evet kolaydır bir suç oluşturmak siz sadece benim suç aletim olursunuz.
- Ufaklık çekil önümden, ezilmeni istemem bu alemde tek olmak için ezeceksin önüne çıkan herkesi.
- Her zaman bulunduğum yerde gıybet edip, arkamdan konuşan çok olmuş, onların hayallerinde biz varız.
- Bu zamana kadar kimseye boyun eğmedim, eğer bu saatten sonra diz çökerek ölmek gerekirse ayaktayken gözlerimi tercih ederim.
- Bu delikanlı âleminde öten bir horoz vardır; vakitsiz salasız öten horozun sesinin kesenlerdeniz.
- Ben ecelim gelmeden ölmem, bir tek Allah'a boyun eğerim diğerlerini takmam.
- Bazen geçmişe bakmak gerekir, çünkü insan nereden geldiğini unutmamalı ve ona göre yaşaması gerekir ve geleceğine yön vermesi
- Her cümlemde bir racon aramak yerine dinleyin her ağzımdan çıkan racon oluyor zaten
- Ben bir konuşursam yer yerinden oynar diyenlerden değil, ben bir konuşursam derinden kimse kalkamaz zaten yerinden.
- Boş laf yapma birader yanıma gel de adamlığı öğreteyim, adamlığın kitabi bende sorulur
- Ölüm benim; kafanıyastığa koyduğunda yastığında altında, kalktığında burnunun dibinde olduğu bil ve öyle yaşa.
- Efendi olduk her zaman ama bunu korkaklık sananlar bize istedikleri yerde meydan okuyabilirler ama sonuçlarına katlanmak isteyenlere.
- Bize her zaman gelen bir geç tebessüm vardır, bu idamdan sonra gelen affa benzer
- Sakat kaldığın zaman anlarsın bir daha bu âlemde ki racona karışmayacağını ve gördün her zaman hesabı kesilir.
- Kimileri yalancı der, kimileri adam der, kimileri yamuk der, kimileri merhametli der, biz adamına göre adamlığımızı ortaya koyarız
- Biz kendimize yakışanı yaparız her zaman, kalite hiç bir zaman tesadüf olmadı ki biz kaliteli olalım
- Işıklar söndüğünde kıvılcımlar patlar silah seslerinden, korkaklıktır bu karanlıkta adama mı sıkılır ulan cesaretseniz aydınlığa gelin
- Pamuk şeker gibi olma, yamuk adam olma, yumuşak biri olma,benim gibi efsane ol arkandan gazoz gibi adamdır desinler.
- Dünya bu kadar kendi çemberinde ve kendi özünde dönerken bazı insanlar neden sözlerinden döner
- Soygun yaparken arkasına bakmadan kaçanlar oluyor, biz bu âlemde merhametli, iyilik yapanlara iyi olup zalimlere hiç bir zaman fırsat vermeyip boyunları kestik.
- Ben her zaman ikinci bir şansı vermem ölüyle benim bir işim yok gerisini Allah affetsin biz ölmeyi çoktan göze aldık ama yanımızda kimleri götüreceğiz kim kalacak diye bakıyoruz
- Hiç bir zaman kanatlarımız olmadı ama iki meleğimiz var biri sol omuzda diğeri sağ omuzda biri doğru yol diğeri kötü yolu yazar biz doğru yoldan gidelim her zaman
- Derya havuzundan bir tutum delikanlılık almak yerine neden pamuk tarlasından pamuk olmayı seçiyorsun
- Düşmana karşı ayakta kalmak istiyorsan tek yapman gereken rüzgarı arkana almak ve bir direk gibi dimdik durabilmelisin.
- Koşarken hiç bir zaman toz çıkarma, toz çıkarmadığın zaman önümde yürümenin bir sakıncası yok
- Hayatın bir çarkı yok ki feleğimiz değişsin kendi çabalarınla bu hayatın kaderinin değiştirebilirsin
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