Suriye'de sel: 5 ölü

Suriye'nin Halep, Rakka, Deyrizor, Haseke, Hama, Humus ve Lazkiye vilayetlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sele neden oldu. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma ekipleri, gelen 450'den fazla ihbar üzerine harekete geçerek kurtarma operasyonlarına başladı. Şiddetli yağışlar ve sel sularının neden olduğu olaylarda, dördü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, sel sularında mahsur kalan araçlardaki 50 kişiyi kurtarırken, 350'den fazla öğrencinin bulunduğu iki okulu da güvenli şekilde tahliye etti.

Halep, Rakka, Deyrizor, Haseke ve Humus bölgelerinde altyapının zarar gördüğü açıklanırken bazı köprülerde ulaşımın aksadığı bildirildi. Tabka'nın batısındaki el-Selmani Köprüsü'nün sel suları nedeniyle çökmesi sonucu Rakka ile Halep arasındaki yolun kapandı. Araçları sel sularında mahsur kalan 15 sivil kurtarıldı.

Bölgede süren kurtarma ve tahliye çalışmaları kapsamında, Rakka kırsalındaki Kesre Surur bölgesinde toprak setin yıkılmasıyla sular altında kalan ve 100'den fazla ailenin etkilendiği bölgede tahliye operasyonları gerçekleştirildi. Ayrıca su baskınlarından zarar gören Rakka kırsalındaki Sehl el-Benat, El-Yunani ve El-Maks kamplarında kalan yaklaşık 375 aile güvenli bölgelere nakledildi. Ekipler, 200'den fazla ev, hastane, okul ve fırın gibi kamusal alanda su tahliye ve kurutma çalışmalarını yürütürken selde mahsur kalan 40'tan fazla araç da güvenli bölgelere çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı