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Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu

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Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
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İspanya'da 74 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının hemen arkasındaki seferde yolculuk eden Marc Cucurella'nın eşi Claudia Rodriguez, yaşadıklarını anlattı. Rodriguez, kazanın biraz daha geç yaşanması durumunda kendilerinin de aynı felaketi yaşayabileceğini belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine destek mesajı gönderdi.

İspanya’da yaşanan ve 74 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından Real Madrid'de forma giyen başarılı futbolcu Marc Cucurella’nın eşi Claudia Rodriguez, kaza yapan trenin hemen arkasındaki seferde yolculuk ettiğini belirterek yaşadıklarını paylaştı.

KENDİ TRENİ HASAR GÖRMEDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rodriguez, Malaga'ya gitmek üzere yola çıktığını ve kendi treninin kazadan zarar görmediğini aktardı. 

''GERÇEKTEN DEHŞET VERİCİ''

İyi olduğunu belirten Rodriguez, duygularını "Kaza yapan trenle aramızda oldukça mesafe olduğu için bulunduğumuz tren hiç etkilenmedi. Ancak aynı güzergâhta olduğumuz için seferimiz iptal edildi ve Madrid’e geri dönmek zorunda kaldık. Kazanın biraz daha geç yaşanması durumunda bizim trenimizin de aynı felaketi yaşayabileceğini düşünmek gerçekten dehşet verici. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına tüm desteğimi gönderiyorum." sözleriyle paylaştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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