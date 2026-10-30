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Leao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj

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Leao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj
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Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Konyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Kendi performansına değinen yıldız isim, "Barcelona ve Konyaspor maçları en iyi maçlarımdı. Rafael Leao'nun yüzde yüzü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. Taraftarlar da beni destekliyor. Daha iyisini yapacağım'' dedi.

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Süper Lig'de 4-0 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''ÇOK İYİ BİR TAKIM OLMAYI BAŞARDIK''

Mücadeleyi değerlendiren Portekizli futbolcu Leao, "Çok iyi bir takım olmayı başardık. Takım olarak çok iyi oynadık. Fenerbahçe maçından sonra özgüven kazandık ve bu maça iyi şekilde kazandık. Duran toplara iyi çalışıyoruz, oranda da gol çıkarmak önemliydi. Kalitemize göre daha fazla gol çıkarmamız gerekirdi. Bu oyunun hakkı daha fazla goldü." dedi.

''LEAO'NUN YÜZDE YÜZÜ BU DEĞİL''

Kendisi hakkında yorum yapan Rafael Leao, "Barcelona ve Konyaspor maçları en iyi maçlarımdı. Rafael Leao'nun yüzde yüzü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. Taraftarlar da beni destekliyor. Daha iyisini yapacağım. İlk golüm için de mutluyum. Birlik olmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart maçında adapte olacağız." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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