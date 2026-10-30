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Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

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Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü Haber Videosunu İzle
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
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Ankara'nın Mamak ilçesinde iddiaya göre bir kişi, 19 yaşındaki kızının birlikte yaşadığı 53 yaşındaki adamın evine gitti. Çıkan tartışmada silahla ateş eden baba, kızını ve adamı öldürdü. Genç kızın hamile olduğu, evli ve çocuk sahibi şahıs aynı iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, kızını ve kızının beraber yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü.

KIZININ YAŞADIĞI EVE GELDİ

İddiaya göre, akşam saatlerinde baba B.K, kızı E.K'nin (19) birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O'nun (53) Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada B.K. ile E.O'nun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba B.K, silahla kızı E.K. ve erkek arkadaşı E.O'ya ateş etti. E.K. ve E.O. olay yerinde hayatını kaybetti.

B.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GENÇ KADININ HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, E.K'nin hamile olduğu ve evli ve çocukları olan E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAlkan karaoglu:

bu adama hiç ceza verilmemeli adalet varsa tabi

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımusfataokcu:

kız 19 adam 53 yaşında baba ne apsın ??????

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarısuna genç:

ve evlilik dışı hamilelik

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıRealist:

Eskiden olsa döverdi, kızardı, evinde tutardı...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Baba...hakli...kizi kim bilir ne vaatlerle kandirdi. Kardesim, kizin yasi sana yakin olsa problem yok..Allah akil versin

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMustafa Samet Cetin:

Eo değil adı aslında direk Oe

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıbatu kork:

Kimse istemez kizinin 53 yaşında adamla birlikte olmasino eminim baba daha genctir adama birsy diyemiyorum

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