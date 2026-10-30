Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Mamak ilçesinde iddiaya göre bir kişi, 19 yaşındaki kızının birlikte yaşadığı 53 yaşındaki adamın evine gitti. Çıkan tartışmada silahla ateş eden baba, kızını ve adamı öldürdü. Genç kızın hamile olduğu, evli ve çocuk sahibi şahıs aynı iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, kızını ve kızının beraber yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü.
KIZININ YAŞADIĞI EVE GELDİ
İddiaya göre, akşam saatlerinde baba B.K, kızı E.K'nin (19) birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O'nun (53) Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine geldi.
Burada B.K. ile E.O'nun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba B.K, silahla kızı E.K. ve erkek arkadaşı E.O'ya ateş etti. E.K. ve E.O. olay yerinde hayatını kaybetti.
B.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
GENÇ KADININ HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, E.K'nin hamile olduğu ve evli ve çocukları olan E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.