Tokat'ta öğrenci servisine saldırı

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Olay, kent merkezi Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdı. Yaşananlar, minibüsteki öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı