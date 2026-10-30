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Tokat'ta öğrenci servisine saldırı

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Tokat'ta öğrenci servisine saldırı
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Tokat'ta yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, bir otomobil sürücüsünün lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdığı iddia edildi. O anlar öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, kent merkezi Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdı. Yaşananlar, minibüsteki öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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