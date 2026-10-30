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Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı

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Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın erteleme talebinin reddedildiğini ve Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasının onandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men cezasını onadı.

ABDÜLKERİM'İN CEZASI ONANDI

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği cezaya yapılan itirazı inceledi. Kurul, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında kavga eylemi nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin lira para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Tahkim Kurulu, başvuruyu reddederek kararı onadı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda 2 gol atmayı başardı. 

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCasper:

Hakediyor Abdulkadir

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