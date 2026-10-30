Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, özellikle üçüncü golde yapılan hataya dikkat çekerek, "Böyle bir golü uzun süredir görmüyordum. Acayip bir hataydı" dedi.

  • Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu.
  • Konyaspor, ilk yarıda iki duran top golü yedi.
  • İlhan Palut, takımının üçüncü golü 'acayip bir hata' olarak nitelendirdi.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"12. DAKİKADAN SONRA YALPALADIK"

Maçı değerlendiren İlhan Palut, "Maç başlangıcı kötü değildi, asla kötü değildi. Dengeliydi, önde baskı yapabiliyorduk. Çok sorun yaşamıyorduk. 12. dakikada golü yedik, ondan sonra yalpalar gibi olduk. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. İki duran top golü yedik, bir tanesi çok ekstraydı. İki duran top olabilir ama ilk yarıda 2-1'i bulabilirdik. Belki bu maçı biraz daha dengede tutardı." dedi.

"ACAYİP BİR HATAYDI''

Yedikleri üçüncü gole tepki gösteren İlhan Palut, "İkinci yarıda çıkarken bazı konuşmalar ve değişikliklerimiz oldu. Daha ne olacağını görmeden korkunç, fena bir gol yedik. Böyle bir golü uzun süredir görmüyordum. Acayip bir hataydı." ifadelerini kullandı. 

"OSIMHEN UYARISI KARARLARI ETKİLEMİŞ OLABİLİR"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Belki biz yönlendirdik, Osimhen'i bırakmayalım diye. Böyle uyarılar karar mekanizmalarını etkiliyor. Bu da buradan alacağımız ders. Onun sonrasında zaten 4-0 oldu ve bizim adımıza çok zorlaştı. İlk yarı dengeliydi ama... Bugünkü duran topları saymazsak, bizim adımıza negatif olan hızdı. Gerçekten karşı koymakta zorlandığımız oyuncuları vardı. Bizim için kötü bir akşam oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Yenilmek kötü. Hemen bu mağlubiyeti unutup yolumuza devam etmemiz gerekecek." açıklamasında bulundu. 

İlgili Haberler
Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yinelediOkan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi
Leao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesajLeao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttuOsimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Galatasaray Konya'da farka koştuGalatasaray Konya'da farka koştu
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Depremde eşini ve 2 kızını kaybetmişti! Mersin'de çöken merdivenin altında kalan işçi öldü

Depremde ailesini kaybetmişti! Çöken merdivenin altında can verdi
Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek

Greenwood'dan Kuyt'ı şaşırtan istek
Arkadaşının omzundaki tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki Orhan öldü

Daha 15 yaşındaydı! Ölümü arkadaşının elinden oldu

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıordu-52:

İstanbul takımlarına yatmaya devam ilhan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öksürük şikayetiyle gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu

Öksürük için gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu

Birilerinin hoşuna gitmeyecek! Nihat Hoca tartışmalara noktayı koydu
Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı

Kan donduran mumya ceset vahşeti, yıllar sonra aydınlatıldı
Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber

Milli futbolcumuzdan Sergen Yalçın'a müjdeli haber
Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

Dört gollü zafer sonrası ateşi yaktı
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar

Kulüplerimize kötü haber Afrika'dan geldi
Bakan Gürlek'ten gençlere mesaj: Çetelerin eline bırakılmayacak kadar değerlisiniz

Bakan Gürlek'ten net mesaj: Bir tek gencimizi bile....