Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Leroy Sane'den kameramana canlı yayında küfür

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Leroy Sane'den kameramana canlı yayında küfür
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, Konyaspor maçının ardından kendisini çeken yayıncı kuruluşun kameramanına küfür etti. Bu anlar canlı yayına anbean olarak yansıdı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0’lık net bir skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. 

SANE'DEN KAMERAMANA KÜFÜR

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yayıncı kuruluş kameramanı, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane’yi çekmek üzere oyuncuya yaklaştı. Kendisine yöneltilen kameradan rahatsız olan dünyaca ünlü yıldız, kameramana bakarak ''F**k off'' şeklinde küfür etti.

O SÖZLER CANLI YAYINA YANSIDI

Leroy Sane’nin sarf ettiği sözler, o esnada ekran başındaki binlerce izleyiciye anbean yansıdı. Alman futbolcunun canlı yayında yaşanan bu tepkisi kısa sürede gündem oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü

Elektrik faturalarında yeni dönem! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTolga Noyin:

bir şey olmaz sane ye o bir Galatasaraylı rahat olun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarzoptik Optik:

Senin de bişeylerine küfür etmiş o bence kslslsks anladın sen onu

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTarzoptik Optik:

O CİNCONLULARAAAA KÜFÜR ETMİŞ BENCE

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Karakuş:

niye hapis yatan Mert Hakan Yandaş polisimize yumruk atıyor kimse bir şey demiyor Sane nin bir lafına mı takılacaklar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!

Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için parayla adam tuttu!
Özgür Özel'den ev hapsindeki Dedetaş'a ziyaret

Ev hapsi kararıyla tahliye edilen isme ziyaret: Kulisler hareketlendi
Italiano'dan Orkun Kökçü kararı

Orkun istedi, Italiano ''Hayır'' dedi: Otur oturduğun yerde
Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık

Neden mi milyonlar ona hayran! Yanıtı bu görüntüde
Papa'dan tarihi hamle! ABD seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu

Papa'dan tarihi seçim hamlesi! Gerçekleşirse bir ilk olacak
Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi

Forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
SPK, kredili işlemlerde öz kaynak oranına ilişkin uygulamanın süresini uzattı

SPK'dan yeni Borsa İstanbul kararı! Süre uzatıldı
Şanlıurfa'da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü

Daha 9 yaşındaydı! Kahreden manzara