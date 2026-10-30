Leroy Sane'den kameramana canlı yayında küfür

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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0’lık net bir skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

SANE'DEN KAMERAMANA KÜFÜR

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yayıncı kuruluş kameramanı, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane’yi çekmek üzere oyuncuya yaklaştı. Kendisine yöneltilen kameradan rahatsız olan dünyaca ünlü yıldız, kameramana bakarak ''F**k off'' şeklinde küfür etti.

O SÖZLER CANLI YAYINA YANSIDI

Leroy Sane’nin sarf ettiği sözler, o esnada ekran başındaki binlerce izleyiciye anbean yansıdı. Alman futbolcunun canlı yayında yaşanan bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.