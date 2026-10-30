Leroy Sane'den kameramana canlı yayında küfür

Leroy Sane'den kameramana canlı yayında küfürGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, Konyaspor maçının ardından kendisini çeken yayıncı kuruluşun kameramanına küfür etti. Bu anlar canlı yayına anbean olarak yansıdı.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0’lık net bir skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
SANE'DEN KAMERAMANA KÜFÜR
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yayıncı kuruluş kameramanı, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane’yi çekmek üzere oyuncuya yaklaştı. Kendisine yöneltilen kameradan rahatsız olan dünyaca ünlü yıldız, kameramana bakarak ''F**k off'' şeklinde küfür etti.
O SÖZLER CANLI YAYINA YANSIDI
Leroy Sane’nin sarf ettiği sözler, o esnada ekran başındaki binlerce izleyiciye anbean yansıdı. Alman futbolcunun canlı yayında yaşanan bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.