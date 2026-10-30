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Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı

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Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı Haber Videosunu İzle
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
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Polonya'da kriz patlak verdi. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Senagal'e resmi ziyaret için yolda olduğu sırada, Başbakan Donald Tusk'ın emriyle polis Anayasa Mahkemesi binasına baskın yaptı. Nawrocki Senagal yolundan geri dönerken, muhalefet vatandaşı Anayasa Mahkemesi önünde toplanmaya çağırdı.

Polonya’da hükümet ile cumhurbaşkanlığı arasındaki gerginlik dev bir kurumsal krize dönüştü. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin Senegal’e resmi ziyaret düzenlemek üzere yola çıktığı saatlerde, Başbakan Donald Tusk’ın talimatıyla polis Anayasa Mahkemesi binasına baskın düzenledi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BASKININ ARDINDAN CUMHURBAŞKANI GERİ DÖNÜYOR

Baskın haberini uçakta alan Cumhurbaşkanı Nawrocki ziyaretini yarıda keserek acil kodla ülkeye dönme kararı aldı.

MUHALEFET VATANDAŞA ÇAĞRI YAPTI

Gelişmelerin ardından muhalefet kanadı sert bir açıklama yaparak yaşananları hukuka ve anayasaya açık bir müdahale olarak niteledi. Halkı Anayasa Mahkemesi binası önünde toplanmaya çağıran muhalefet liderleri, hükümetin adımını protesto etmeye hazırlanıyor. Ülkede tansiyon hızla yükselirken gözler Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin dönüşünün ardından atacağı adımlara çevrildi.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
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