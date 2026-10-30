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THY, Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarını 1 Kasım'dan itibaren vize konusunda uyardı

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THY, 1 Kasım 2026'dan itibaren Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarına geçerli Schengen veya Karadağ vizesi uyarısı yaptı. Karadağ, AB vize politikasına uyum kapsamında bordo pasaportlu Türk vatandaşlarından 1 Kasım'dan itibaren vize isteyecek.

TÜRK Hava Yolları (THY) 1 Kasım itibariyle Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen vizesine sahip olmaları konusunda uyardı.

Karadağ, Avrupa Birliği'nin vize politikasına uyum kapsamında 1 Kasım'dan itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından vize isteyecek. Bu kapsamda THY, yolcularına yönelik bir uyarıda bulundu.

Havayolu şirketinin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, " Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine;1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ'ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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