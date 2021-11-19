Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Sultangazi Belediyesi, bilimi odağına alan yeni sezonunu, İslam bilim tarihi ve bilimler tarihi alanlarında dünya çapında bir zirve kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin'e adadı. Belediye, yeni sezonun açılışını dikkat çeken bir programla gerçekleştirdi. Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde gerçekleşen 2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu Açılış Programı'na, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, İBTAV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

''Çok net, temiz bir reçete var önümüzde''

Programda katılımcılara hitap eden Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin, 94 yaşında rahmet-i Rahman'a kavuştuğunda hayatının 70 yılını mesai mefhumu bilmeksizin eviyle enstitü arasında geçirdi. Hayatını davasına vakfetmiş bir insandı. Bizim ecdadımız, Müslümanlar 800-900 yıl dünyada bilimin öncüsü olmuş, gelişmesine hizmet etmiş. 8. yüzyıldan itibaren önce eski Yunan'da yazılmış metinleri tercüme etmişler, bunları okumuşlar. Sonra bunların üstüne koymaya başlamışlar. Sadece felsefe de değil, matematik, trigonometri, geometri, astronomi, tıp, fizik, kimya ve biyolojide. Hepsinde okuduklarının üstüne koyup, onun ötesine geçmişler. Yani bilimde üretken bir dönemi yönetmişler. Daha sonra ne olmuş? 18. yüzyıldan itibaren matbaa bulununca Batı, o güne kadar Müslüman bilim insanlarının ortaya koyduğu eserleri basıp, yaymaya başlıyor. Şimdi bu hikâyeyi bilmemiz neden önemli? Fuat Sezgin, özellikle Müslümanların ve gençlerin bu hikâyeyi bilmesini istiyordu. Çünkü yapılması gerekenin ne olduğuna dair çok net, temiz bir reçete var önümüzde. Nedir o reçete? Mevcut bilimlerin geldiği noktayı çok iyi okuyacağız." dedi.

''Müslümanlar yine bilimde, fende dünyanın öncüleri haline gelebilir''

Müslüman dünyanın bilimde, fende tekrar öncü olabileceğini söyleyen Erdoğan, "Ecdadımız 18. yüzyıla kadar ne üretmiş, ne yazmış, ne çizmiş, bunları bileceğiz. Ondan sonra da biz üstüne koyacağız, öne geçeceğiz. Bilimin gelişiminde öncü olan yine Müslümanlar olacak. Bu önceden olmuş mu? Olmuş. Batı da bunu böyle yapmış. Biz de bunu böyle yapmışız. Bilimler insanlığın ortak malı olduğuna göre biz bunu alıp, öne geçip, üretken dönemimize tekrar kavuşabiliriz, Nedir? Araya 200-300 yıl girmiş olur. Ondan sonra Müslümanlar yine bilimde, fende dünyanın öncüleri haline gelebilir. Gençlerin bunu yapacaklarına inandığı için Fuat Sezgin bu işi anlatmaya çalışıyordu. 70 yıllık hayatı boyunca günde 17 saat çalıştı." şeklinde konuştu.

''Neden bizim medeniyetimiz yeniden yükselmesin?''

Prof Dr. Fuat Sezgin'in hayatını çok önemli bir davaya adadığını ve bunun gençler tarafından çok iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Fuat Sezgin kendi kütüphanesinde kitaplarının yaklaşık 10 bin tanesinin cildini kendi yapmış. Bir insanın hayatının bir gayesi, bir davası olursa, hayatını inandığı bir şeye adarsa, o zaman yapabileceklerini Allah da bereketlendirir, artırır. Fuat Sezgin gibi bir insan, bizim hayatımızın döneminde yaşadı. Böyle bir insanı gördük, tanıdık. Demek ki böyle insanlar gibi olma ihtimalimiz olabilir, eğer çalışırsak, fedakarlık yaparsak, hayatımızı ulvi hedeflere adarsak. Fuat Sezgin, hayatını neden adadı? Müslüman gençler, yeniden Müslümanların bilimde, fende öncü olmalarının hikayesini, reçetesini görsünler, bilsinler ve buna yönelik olarak yeni bir öz güven kuşanmak suretiyle çalışsınlar, çabalasınlar ve öne geçsinler. Bu mümkün. 200 yıldır Batı medeniyeti önde diye tarih boyunca Batı'nın önde olduğunu düşünebilir misiniz? Ondan önce İslam medeniyeti, Antik Yunan, Mısır ve Çin medeniyetleri vardı. Bu böyle devamlı bir değişim, dönüşüm içerisinde bir süreç. Şimdi bundan sonraki medeniyet kim olacak, kim yükselecek? Neden bizim medeniyetimiz yeniden yükselmesin? Bu uğurda çalışmak beyhude bir çaba olabilir mi?" dedi.

''Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak''

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in gençlere çok iyi anlatılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Her bir medeniyet belli bir sürenin sonunda bir yavaşlama ve çöküş dönemine giriyor. Batı medeniyeti şu anda o yavaşlama ve belki de çöküş döneminin başında. Bunu da iyi analiz etmek lazım. Bu kötü bir şey olsun diye söylemiyoruz. Dünyanın doğası böyle. Şimdi biz kendi medeniyetimizden, geçmişimizden aldığımız ilhamla dünyanın geleceğini pekala inşa edebiliriz. Gençlerimize bu hedefleri gösterebiliriz. Fuat Sezgin'in hayatı da adeta buna bir işaretti. Onun için Fuat Sezgin'in hikayesi inşallah daha çok anlatılır, daha çok gencimiz tarafından bilinir. Bu bize öz güven verir, önümüze ışık tutar. Sultantangazi Belediyemize ve belediye başkanımız Av. Abdurrahman Dursun Bey ile ekibine çok teşekkür ediyorum." diyerek konuşmasını noktaladı.

''Genç kardeşlerimizden Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ziyaret etmelerini rica ediyorum''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da Fuat Sezgin'i 10 yıl önce tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "Yaşına rağmen inanılmaz bir çalışma temposunda bulunan, devletine, milletine son derece bağlı, geçmiş yıllarda bir haksızlığa uğramış olmasına rağmen asla ülkesiyle irtibatını kesmemiş çok değerli bir bilim insanıydı. Genç kardeşlerimizi belediye başkanımız Gülhane Parkı'ndaki müzeye götürecek. Gülhane Parkı'nda müzenin tam karşısında kendisinin kabri bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla defin işlemleri oraya yapılmıştı. Mutlaka kabrini de ziyaret ederek, bir Fatiha okumalarını genç kardeşlerimden rica ediyorum." dedi.

Birbirinden Güzel Kültür-Sanat Sezonları Sultangazililerle buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun, katılımcılara hitap ettiği konuşmasında önceki sezonların çok güzel geçtiğini belirterek, "2019-2020 yılında, ilçemizde bulunan Mağlova ve Güzelce Su Kemerlerinden hareketle, Mimar Sinan Kültür ve Sanat Sezonumuzu düzenlemiştik. 2020-2021 'de pandemi koşullarını göz önüne alarak, kültür sanatın yanına sağlığı ekledik ve İbn-i Sina Sağlık, Kültür ve Sanat Sezonu'yla bir yıl boyunca birçok faaliyete imza attık ve nihayetinde çok güzel bir sağlık sempozyumuyla o sezonumuzu da noktalamış olduk. Elhamdülillah çokça beğenilen etkinlikler oldu ve bu etkinliklerde değerli komşularımızla bir aradaydık." dedi.

''Çocuklarımıza Fuat Sezgin'i anlatmak bizim için çok önemli''

Yeni sezon hakkında bilgiler veren Başkan Dursun, "Bu sezon da, İslam bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adıyla kültür-sanatın yanına bilimi ekledik ve Sultangazi'de yeni bir istikamet açalım istedik. Bir sene boyunca farklı farklı etkinliklerle, programlarla karşınızda olacağız. Bunu yaparken, Fuat Sezgin'i her zaman yanı başımızda tutacağız. Düzenlediğimiz her programla, sempozyumla, panelle, konferansla Fuat Sezgin'i gençlerimize anlatacağız. Ayrıca, Sultangazili ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımızı, Gülhane Parkı'nda bulunan ve Fuat Sezgin'in çalışmalarına ev sahipliği yapan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne götüreceğiz. Bir yıl boyunca bu gezileri organize edeceğiz. Çocuklarımızın bilim tarihiyle, esasında İslam bilim tarihiyle iç içe olmalarını hep beraber sağlayacağız inşallah. Bu bizim için oldukça önemli. İBTAV bünyesinde, kıymetli kardeşlerimizin 'Vefa' adı altında yaptıkları kıymetli çalışmalar var. Güzel bir kitabı Sultangazi'ye, esasında eser dünyasına hep beraber hediye etmiş olacağız. Bizim için en önemli hususlardan birisi de, sezon sonunda yapacağımız 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Sempozyumu' olacak. Bu sempozyuma çok iyi hazırlanacağız." dedi.

Neden Fuat Sezgin?

İslam bilim tarihinin uzun zaman boyunca göz ardı edildiğini söyleyen Başkan Dursun, konuşmasına şöyle devam etti: "Peki, neden Fuat Sezgin? Kendisi bizim gözümüzde bir İslam tarihçisi. Yapmış olduğu çok değerli çalışmalarla, araştırmalarla, teknoloji ve bilimde öncü olan büyük bir medeniyetin sahibi olduğumuzu ortaya koyan ve kendisini ilme adayan, İslam bilim tarihine adayan büyük bir mütefekkir. Dolayısıyla önce bizim sahip çıkmamız gerekiyordu ki şunu söylemek gerekir: İslam bilim tarihi hep göz ardı edilmiş, görmezden gelinmiş, sadece Avrupa medeniyetinin bilim ve teknolojiyle iç içe olduğu söylenegelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkısı ve desteğiyle Fuat Sezgin ve ömrünü adadığı İslam bilim tarihi hak ettiği değerine kavuşmuştur. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın kurulması, Fuat Sezgin'in bütün araştırmalarının, kitaplarının ülkemize getirilmesi için yapılanlar, karşılaşılan güçlükler ve diğer tüm çalışmalar… Sezonumuz boyunca bunların tümünü anlatacağız."

''İslam bilim tarihini unutmamalıyız''

Başkan Dursun, konuşmasını şu sözleriyle tamamladı: "İslam bilim tarihini unutmamalıyız. İslam dünyasının bilime katkılarını unutmamalıyız. Fuat Sezgin, bu açıdan hepimiz için çok önemli bir isim. Fuat Sezgin'in adını vererek başlatmış olduğumuz bu sezonda çok daha güzel işlerle, çok daha fazla sevilecek etkinliklerle karşınızda olacağız. Bu akşam bizlerle beraber olduğu için özellikle Bilal Erdoğan beyefendiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'na, kıymetli vakfımızın başkanı Mecit Çetinkaya'ya ve diğer tüm konuklarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

''Gençlerimizi bekliyoruz''

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya da, "Değerli Fuat Sezgin hocamızın adına bu yıl düzenlenecek programlarla siz değerli gençlerimizi görmeyi arzu ediyoruz. Bizler, vakıf olarak Sultangazi Belediyesi'nin bu programlarında bulunacağız ve gençlerimize Fuat Sezgin'i anlatmaya çalışacağız. Böyle güzel bir organizasyonu düzenleyen değerli belediye başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Muhteşem konser

Konuşmaların ardından, başarılı film müzikleriyle ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla bilinen Yücel Arzen, konuklara unutamayacakları bir konser verdi. Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden bestelediği Sakarya, Surda Bir Gedik Açtık gibi şarkılarına seyirciler coşkuyla eşlik etti. Ayrıca sanatçının bir de sürprizi vardı: Arzen, yeni bestelediği ve kendi orkestrasının bile henüz duymadığı şarkısını ilk kez Sultangazililer için seslendirdi. Konserin ardından tüm katılımcılar sanatçıyı ayakta alkışladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun ve Tuba Dursun ile beraberindekiler, programın sonunda Bilal Erdoğan, Ahmet Selim Köroğlu, Mecit Çetinkaya ve Yücel Arzen'e çiçek takdiminde bulundular ve hep birlikte belediyenin düzenlediği fotoğraf sergisini gezdiler.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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