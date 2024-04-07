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YSK'dan CHP'nin İstanbul ilçeleriyle ilgili başvurusuna ret

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye, Pendik, Nevşehir'in Avanos, Ordu'nun Gölköy, Gülyalı, Kumru, İkizce, Perşembe, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye ilçeleri ile Bitlis Belediye Başkanlığı için yapılan itirazlara kararını verdi.

CHP'NİN İSTANBUL İLÇELERİ İTİRAZI REDDEDİLDİ

10 Nisan'da sona erecek seçim itirazları için süreç işliyor. Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karar bağlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu ise il ve ilçelerdeki itirazlar değerlendirmek üzere toplandı. İl ve ilçe seçimlerinde yapılan itirazlar ve kararlar ise şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisinin Bahçelievler, Ümraniye, Pendik belediyelerinde yeniden oy sayım talebi reddedildi. CHP'nin Nevşehir'in Avanos Belediye Başkanlığı seçimi için yeniden sayım yapılsın talebi de reddedildi.

AK PARTİ'NİN ORDU İLÇELERİNDEKİ TALEBİ KABUL EDİLDİ

Ordu İl Seçim Kurulunun ilçelerde oyların yeniden sayılması kararına ise AK Parti itiraz etmişti. YSK, AK Partinin itirazını kabul ederek Ordu'nun Gölköy, Gülyalı, Kumru belediyelerinde oyların yeniden sayılmasını durdurdu.

Ordu'nun İkizce, Perşembe, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye ilçelerinde ise AK Partinin itirazı reddedilerek oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Öte yandan DEM Parti'nin de Bitlis Belediye Başkanlığı için oyların yeniden sayım talebi ise reddedildi."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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