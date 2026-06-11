Uzman Erbaş Kanunu Komisyonda Kabul Edildi

UZMAN er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri de içeren 'Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, usul üzerine söz istedi. Bayraktutan teklifte yer alan bazı maddelerin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, "Uzun yıllar Anayasa Komisyonu'nda görev yaptım. O nedenle, özellikle bazı maddelere ilişkin çekincelerimin, Anayasa'ya ilişkin tereddütlerimiz var. Bizim tespitlerimize göre mutlaka ilgili maddelere ilişkin olarak Anayasa'ya aykırılık yönünden bir inceleme yapılması anlamında görüş alınmasının doğru olduğu kanaatindeyim. Bizim, mevcut teklifteki 17 madde içerisinde 1, 2, 7 ve 8'inci maddeler konusunda tereddütlerimiz var" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİK KURUMLARIMIZI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Bayraktutan, Anayasa'ya aykırılık yönünden teklifin ele alınması için başkanlık divanına teklif sundu. Akar, teklifi oylamaya sundu ve oylama sonucunda teklif reddedildi. Daha sonra teklif üzerine ilk imza sahibi olan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, komisyona sunum yaptı. Ahlatcı, "Teklifimiz Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları sonrasında ortaya çıkan hukuki boşlukları giderecek. Sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam imkanlarını arttırmayı, başta şehit yakınlarımız olmak üzere ilgili kanun hükmü gereğince askerlik hizmetinden muaf tutulan ancak bu sebeple uzman erbaşlığa başvuramayan kişilerin uzman erbaşlığa başvurabilmelerinin önünü açmayı ve güvenlik kurumlarımızın personel ve yapısını daha güçlü hale getirmeyi amaçlamaktadır. Devletimizin güvenliği için görev yapan personelimizin yanında durmak, onların haklı taleplerine çözüm üretmek ve kurumlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

'UYGULAMADAKİ TEREDDÜTLER GİDERİLMEKTEDİR'

Ahlatcı, kanun teklifinde yer alan maddeleri paylaşarak, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm yeniden düzenlenmektedir. Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına okutulan tabip subayların yükümlülüklerini tamamlamadan ayrılmaları halinde uygulanacak yaptırım, ölçülülük ilkesine uygun şekilde yeniden belirlenmektedir. Buna paralel olarak diş hekimi subaylar bakımından Anayasa Mahkemesi kararına uygun yeni düzenleme yapılmaktadır. Denizaltılarda görev yapan personelin daimi limanı dışında görevlendirildiği durumlarda konaklama imkanı bulunamaması halinde konaklama giderlerinin karşılanabilmesine imkan sağlanmaktadır. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyumevleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin askeri mahal statüsü açık şekilde düzenlenerek uygulamadaki tereddütler giderilmektedir. Astsubaylarda mevcut olan hükme paralel olarak Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subayların tekrar muvazzaf olarak göreve alınamayacağına ilişkin uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilen kişilere ek ders ücreti verilmesine ilişkin uygulamanın süresi uzatılmaktadır. Milli savunma, emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında görev yapan veya aday olan kişiler hakkında verilen göreve iade kararlarının kamu güvenliği dikkate alınarak kesinleşmesinden sonra uygulanması öngörülmektedir."

AYM'nin iptal kararı verdiği maddelerin teklifle yeniden düzenlendiğini vurgulayan Ahlatcı, "Askerlikten muaf tutulanlar, başta şehit yakınları olmak üzere uzman erbaşlığa başvurabilme hakkına kavuşmaktadırlar. Ayrıca askerlik süresinin kısalması nedeniyle ortaya çıkan uygulama farklılıkları da giderilmektedir. Uzman erbaşların sicil sistemine ilişkin temel esaslar, kanun seviyesinde düzenlenerek hukuki güvenlik güçlendirilmektedir. Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçişte aranan sicil şartları kanunda açık şekilde düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda uzman erbaşlara ilişkin yönetmelik hükmü yeniden düzenlenmekte ve sicil sistemine ilişkin çerçeve, kanunla belirlenmektedir. Savunma ve güvenlik amaçlı uluslararası yardım ve hibelerde kullanılan hesapların yönetimi konusunda ilgili bakana yetki verilerek uygulamanın etkinliği artırılmaktadır. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam imkanları genişletilmekte, belirli kamu kadrolarında kontenjan ayrılması suretiyle görev sonrası istihdam güvencesi güçlendirilmektedir. Statü geçiş sınavlarının usul ve esasları Anayasa Mahkemesi kararına uygun şekilde kanun seviyesinde düzenlenmektedir" dedi.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerin ardından maddelere geçildi. Maddeler üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla teklif, komisyonda kabul edildi.

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI'

Komisyon Başkanı Hulusi Akar, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Akar, AYM'nin 2024 yılında verdiği iptal kararlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası ihtiyaçların giderilmesi için teklifin hazırlandığını söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Karadeniz'de bir Türk balıkçının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Olay ile ilgili bazı genel bilgiler var. Bu olay, ilgili makamlar tarafından takip ediliyor. Gerekli tedbirler alındı, ikazlar yapıldı, yapılıyor. Buna göre yapılması gereken tedbirler neyse onlar da yapılacak. Bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Mutlaka bunun tedbiri ve çözümü gerçekleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü toplantı sırasında çok açık ifade ettiği gibi bize karşı yönelen tehdit ve risklere karşı her türlü olayı biz yakından takip ediyoruz ve ilgili makamlarımız değerlendiriyor. Dün Cumhurbaşkanımız ne dedi; 'Tedbirimiz net ve sert olur.' Saldırıyı kimin yaptığı ile ilgili çalışma gerçekleştiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

'MAÇA GİTMİYORUZ'

Akar, komisyonun ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili şöyle konuştu:

"Maça gitmiyoruz, günlerden hatta aylardan beri yapılan bir çalışma var. Orada senato ve kongre var, dolayısıyla oradaki muhataplarımızla görüşmeler yapacağız. Biz parlamenter diplomasi çerçevesinde birçok ülkeye bu tür seyahatler yaptık, yapıyoruz. Burada bir diğer husus da Genel Kurul'daki konuşması esnasında atlandı. Bu seyahatin benimle bir alakası yok. Orada arkadaşlar sehven telaffuz ettiler. Bizim dışımızda olan bir şey; Genel Sekreterlik çalışıyor, Başkanlık Divanı'na gönderiyor, Divan'da okunup onaylanıyor. Burada esas mesele onay alınmasıdır. Onayın ardından tarih, kimler katılacağı, program netleşecek. Bir yanlış anlaşılma var."

Akar ayrıca, ABD dahil olmak üzere yurt dışına yapılan seyahatlerde savunma ve güvenlik konularının ele alınacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı