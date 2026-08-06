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Adalet Bakanı'ndan Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili yeniden soruşturma sözü

Adalet Bakanı'ndan Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili yeniden soruşturma sözü Haber Videosunu İzle
Adalet Bakanı'ndan Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili yeniden soruşturma sözü
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüştü. Gürlek, başta FETÖ bağlantısı iddiası olmak üzere olaya ilişkin tüm şüphelerin yeniden ve kapsamlı biçimde inceleneceğini belirterek, "Hiçbir husus karanlıkta bırakılmayacaktır" dedi.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümüne ilişkin tüm şüphelerin yeniden ve kapsamlı biçimde inceleneceğini duyurdu.
  • Gürlek, Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.
  • Gürlek, başta FETÖ bağlantısı iddiası olmak üzere olayın aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, başta FETÖ bağlantısı iddiası olmak üzere olaya ilişkin tüm şüphelerin yeniden ve kapsamlı biçimde inceleneceğini duyurdu.

"MESELENİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Gürlek, şunları kaydetti:

"17 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

Başta FETÖ bağlantısı iddiası olmak üzere, olaya ilişkin tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek; hiçbir husus karanlıkta bırakılmayacaktır.

Behçet Oktay'ın şüpheli ölümünün bütün yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için süreci yakından takip edeceğiz.

Olayda kimin dahli bulunursa bulunsun, gerçeğin ortaya çıkarılması için bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Merhum Behçet Oktay'a bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet diliyorum."

Kaynak: ANKA
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