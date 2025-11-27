Haberler

Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu Gürcistan'da resmi temaslarda bulundu

Güncelleme:
Türkiye ile Gürcistan arasında kültürel, sosyal ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, dost Gürcistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bir dizi üst düzey temaslarda bulundu. Çelik'e ziyarette Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Batman Milletvekili Mehmet R. Tiryaki ve Bursa Milletvekili Hasan Öztürk eşlik etti.

Heyetin programı, ziyaretin ilk gününde Gürcistan Parlamentosu Başkanı H.E. Shalva Papuashvili tarafından kabul edilmesiyle başladı. Türk heyeti, parlamento binasında da incelemelerde bulundu.

GÖRÜŞMELERDE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Ziyaretin ikinci gününde heyet, Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Giorgi Chkonia, Gürcistan Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkharadze ve komite üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve karşılıklı iş birliği alanları ele alındı.

HİZMETE AÇILAN DÖRT YENİ YURT FAALİYETE BAŞLADI

Tiflis programı kapsamında milletvekilleri, Tüm Gürcistan Müslümanları İdaresi Yönetim Müdürü Ersan Gogitdze, İdare Sekreteri Oktay İsayev, Tiflis Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ile görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeni satın alınan Diyanet Merkezi'nde incelemelerde bulunarak bölgedeki Müslüman topluma yönelik hizmetler hakkında bilgi aldı. Ayrıca hizmete açılan dört yeni öğrenci yurdunun faaliyete başladığı müjdesi alındı. Milletvekilleri, Gürcistan'daki Müslüman toplum açısından yaşanan gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ziyaretin son bölümünde Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu Başkanı Faruk Çelik ve beraberindeki milletvekilleri, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve geleceğe dönük iş birliği fırsatları kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
