Turgut Altınok, 'Keçiören Belediyesi'nde maaşlar ödenmiyor' iddiasını yalanladı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Altındağ'da Siteler esnafıyla bir araya geldi. Buluşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, Gazeteci Deniz Zeyrek'in, Keçiören Belediyesi'nde maaşların ödenmediği iddiaları ile ilgili olarak, "Bu sabah NOW TV'de maalesef Deniz Zeyrek gibi tecrübeli bir gazeteci, İlker Karagöz'le beraber bir haber yaptılar. Bu külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur. Keşke beni arayıp bir sorup ondan sonra bu değerlendirmeleri yapsalardı. 20 yıl Keçiören Belediye Başkanlığı görevinde bulundum. 20 yıllık görev süremde bir gün ne işçinin ne memurun maaşları bir gün aksamamıştır." diye konuştu. Altınok, "Bu külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur." ifadelerini kullandı.

"KEÇİÖREN'DE MAAŞLAR BÜYÜKŞEHİR'DEN FAZLA"

Altınok, "Şu an bizde çalışan işçilerimiz mesai ile beraber Büyükşehir'den daha fazla maaş alıyorlar. Maaşlarımızı günü gününe ödüyoruz. Şirkette çalışan işçilerimizin Büyükşehir'den şikayetler var, 'bizden para kesiyorlar' diye. Vardır, yoktur bilemem. Bizim işçimize SDS borcumuz yoktur. Bir kuruş ikramiye borcumuz yoktur. Günü gününe ödüyoruz. Artı EYT'den emekli olan işçilerimizin emekli ikramiyelerini derhal ödedik. 100 Yüz milyon lira civarında kredi kullanmadan işçilerimizin yıllardır alın teri olan emekli ikramiyelerini ödedik." dedi.

"A TAKIMI DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Altınok, Keçiören Belediyesi'nde "A Takımı" olarak adlandırılan bir grup personele özel imtiyaz tanındığı iddialarını "A takımı diye bir şey yoktur. Külliyen yalandır, iftiradır çamurdur." sözleriyle yalanladı.

"Personelimiz Keçiören'imizde huzur içerisinde gece gündüz demeden görevini yapmaktadır. Keçiören Belediyesi 24 saat çalışan bir belediyedir. Çünkü belediye başkanı da 24 saat çalışan bir Altınok'tur. Dolayısıyla bu seçim döneminde bu tür haberleri yapmak basın ahlakına yakışmaz, gazetecilik anlayışına yakışmaz. Gazeteci tarafsız olmalı, objektif olmalı. Çünkü basın kamu adına görev yapar Türkiye'de. Ağzından çıkan her sözü sormalı, tartmalı, ondan sonra söylemeli."

"ANKARA'DA BASKI DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

Mansur Yavaş'ın "Ankara'da benden başka kimse olmayacak" anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Turgut Altınok, "Bizim astığımız afişler anında yırtılıyor, Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla resimlerimiz kaldırılıyor. 'Ankara'da benden başka kimse olmayacak' diye adeta bir baskı dönemini yaşıyoruz. Kamu imkanlarını kendisi için kullanan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var maalesef." dedi.

"SÖYLEDİKLERİNİN TERSİNİ YAPIYOR"

Cumhur İttifakı adayı Altınok, seçimden önce ve sonra söylediklerinin tam tersi bir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı;

"Beş yıl önce 'belediye otobüsleriyle adam taşıyorlar' diyen, eleştiren ama aynısını yapan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Görüntüler size atıldı. Yani madem basınımız tarafsızsa bunlar yayınlayın. Birçok konuda seçimden önce veya daha önce söylediğinin tam tersini yapan Ankara'da bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Muhalefete tahammül etmeyen belediye imkânlarını kullanıp 'Muhalefetin hiç resmi olmayacak ismi olmayacak; benim resmim ve ismim her yerde olacak' diyen bir anlayış var maalesef."