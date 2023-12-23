TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7. ve 8. maddeleri kabul edildi.

Genel Kurulda milletvekilleri, maddeler üzerinde söz alarak görüşlerini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bazı gazete kupürleri ve sosyal medya fenomenlerinin fotoğraflarının olduğu dövizlerle kürsüye geldi.

Bazı gazete manşetleri üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Ağbaba, "Fakir fukaranın çocuğu mülakat kaldırılacak diye size oy verdi, mülakat kaldırılmadı. Çocuklarımızın geleceğini, umudunu yok ettiniz." diye konuştu.

Tedbir alınınca ekonominin, enflasyonun düzelebileceğini, faizin düşebileceğini ifade eden Ağbaba, "Bu memlekette ahlak, utanma duygusu yok olursa bunu düzeltmek zor olur. Anadolu topraklarının ortak değerleri vardı, bunları yok ettiniz." dedi.

Ağbaba, sosyal medya fenomenlerinin fotoğraflarının yapıştırıldığı dövizi işaret ederek, "Bunlar, sizin siyasi akrabalarınız." ifadesini kullandı. Ağbaba'nın sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, konuşmalar yapılırken sosyal medya fenomenlerinin fotoğraflarının kullanılmasının, reklama ve kötü örneklerin çoğalmasına sebep olabileceğini belirterek, "Buna vesile olmamak lazım. Bu, kötü ve yanlış bir şey, buna kimse 'Doğru' demiyor ama bunların burada milletin kürsüsünden sergilenmesi, reklamının yapılmasına sebeptir. Veli Ağbaba, bu fenomenlerden bir kaynak mı elde ediyor bilmiyorum ama bunların reklamını yapmakla yanlış yapıyor." diye konuştu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın başladığını belirterek, uzun vade için koydukları hedefleri yerine getirmenin zamanının geldiğini söyledi.

Türkiye'nin koyduğu hedeflere ulaşmak için kaybedilecek bir saniye, boşa harcanacak bir kuruş dahi bulunmadığını ifade eden Dora, "2023 yılı bütçesinin öngörülemez kalemlerinin önemli bir miktarını, Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen illere ve kişilere yapılan yardım harcamaları oluşturmaktadır. Yaraların büyük çoğunluğu sarılmış olsa da insan doğası ve gündelik yaşamın tabiatı nedeniyle çok sayıda ihtiyaç henüz giderilememiştir." diye konuştu.

Dora, 2024 yılı bütçesinin bilinçli şekilde depremin kayıplarını telafi etmeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Başta Kahramanmaraş olmak üzere depremi yaşayan tüm illerimiz için artık yardım değil yatırım zamanıdır." dedi.

"Bu bütçe milletin bütçesi değil"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, bütçede insanların refah seviyesini artırmaya yönelik planlamalar ile devletin kalkınmasını sağlayacak yatırım planlamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Kırkpınar, "Bu bütçede ne yazık ki her iki konuda da aldatmaya yönelik algı yaratmaktan başka bir şey bulunmuyor. Biz isterdik ki bu bütçe, toplumun her kesimine hitap etsin ve insanımıza biraz umut olsun." ifadelerini kullandı.

Yeni bütçenin gelirleri artırması ve hayatı kolaylaştırması gerektiğini ancak sorunlara çözüm üretmekten uzak olduğunu öne süren Kırkpınar, "Bu bütçe, milletin bütçesi değil milletin yoksulluk bütçesidir. İktidarın bulduğu çözümler bankada veya cebinde parası olanlar için, oysa bu bütçeye itiraz edenler dar gelirliler ve faturalarını dahi ödeyemeyecek durumda olan insanlardır." dedi.

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye'nin büyük bir yıkımın eşiğinde olduğunu, adım adım bir felakete doğru gittiğini iddia etti. Aile kurumunun günden güne çöktüğünü, toplumsal bağların çözüldüğünü savunan Ün, "Her gün bir şehirden gelen cinnet ve cinayet haberleri artık ülkemizin normali haline gelmiş durumda." dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, katılımcı, çoğulcu, bütün dezavantajlı grupları içine alan ve herkesin kendini ana dilinde ifade edebildiği bir sistemi arzuladıklarını söyledi.

Kaya, belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi.

"Halkımız ister hızlı trenle isterse Togg ile seyahat edecek"

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, milletin desteğiyle art arda 22. bütçeyi yaptıklarını, bugüne kadar hayal edilen işleri Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.

"Hayaldi gerçek oldu" projeleriyle Türk milletinin hayallerinin peşinden koşmaya gayret ettiklerini belirten Karaman, şunları kaydetti:

"11 ilde yüksek hızlı trenler çalışıyor. İnşallah, bu hızlı tren ağları genişleyecek, diğer illerimiz de hızlı trene kavuşacak. Halkımız ister hızlı trenle isterse Togg ile seyahat edecek. Sadece yüksek hızlı trenlerde değil savunma sanayisinde, ulaşımda, sağlıkta, enerjide, uzayda yapılan yatırımlar sayesinde şimdi gençlerimizin öz güveni var, 'Türkiye Yüzyılı'nda her projede biz de varız, biz de yaparız.' diyorlar. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'na girerken dünyaya lider ülke Türkiye'yi kazandırmaktır."