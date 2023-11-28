TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplandı. Toplantı gündem dışı konuşmalarla başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'li belediyeleri eleştirdi. CHP'de olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğini söyleyen Osman Gökçek, "Kızılırmak'tan getireceğiniz suyla Mogan çevresinde bin kilometrekare alanı sulu tarıma çevireceğinizi söylediniz, yapmadınız. 58 kilometre metro yapacağınızı söylediniz, yapmadınız. Ulus trafiğini yerin altına alarak Ulus tarihi kent projesi yapacağınızı söylediniz, yapmadınız" dedi.

CHP'li Mahmut Tanal'ın, "Babanın parsel parsel sattıklarını anlatsana" sözlerine karşılık Gökçek, "Keşke bu sesinizi seçim öncesi PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken de çıkarsaydınız. Keşke bu sesinizi arkadaki Türk bayrağını kaldıran danışmanlara da çıkarsaydınız" dedi.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a, "Bir terör örgütü ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını aynı kefeye koyamaz" diyerek müdahale etmesini istedi.

CHP'li Tanal, Osman Gökçek'e, FETÖ'nün okullarında okuduğunu söyleyerek, "Terör örgütü arıyorsan, terör örgütünün okullarından mezun olan adam sen değil misin?" diye konuştu.

Tartışmaların uzaması üzerine, Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ araya girerek sonlandırdı.

Ardından grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. SP grubu adına söz alan Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili sorunların devam ettiğini gündeme taşıyarak, "Seçim öncesinde vatandaşlarımıza bir söz verildi, yasal bir düzenleme yapıldı ancak mağduriyetler hala devam etmektedir. Yaklaşık 200 bin EYT'li vatandaşımızın başvurusu kabul edildiği halde hala maaşlarının yatmadığı gibi bir sorun vardır" dedi. Şahin ayrıca kara para aklanması konusunun son günlerde büyük bir tartışma konusu olduğunu belirterek, "Magazin dünyasının, futbol dünyasının önemli isimleri de tartışılıyor. Maalesef, buradaki sorun bozulan kamu düzeniyle ilgili bir sorundur. Burada, maalesef, bu kamu düzeni nasıl bozuldu, buna kim müsaade etti, yargı organı bu işin neresinde; bütün bunların sağlıklı bir şekilde tartışılması gerekiyor" değerlendirmesine bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, öğretmen sorunlarına ilişkin söz alarak, "Öğretmenlik mesleğinin itibarı zedelenmiş, azalan alım gücü karşısında öğretmen maaşları yetersiz kalmış, özlük hakları verilmemiş ve sosyal düzenin en önemli aktörlerinden olan öğretmenler adeta toplumda tahkir edilmiştir. Buradan bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetine hatırlatıyor ve çağrıda bulunuyorum: 100 binlerce öğretmenimiz halen atama beklemektedir" açıklamasında bulundu.

'ABD BÖLGEDE KUKLA BİR TERÖR GARNİZONU OLUŞTURMAK İSTİYOR'

MHP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de, ABD'li Diplomat Peter Galbraith'in, sözde Kürdistan devletinin kurulması gerektiğine ilişkin sözlerini hatırlatarak, "ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin asıl amacının kukla bir terör garnizonu oluşturmak olduğunu bir defa daha ifşa etmiştir. Yine geçtiğimiz günlerde terör örgütünün yayınladığı bir videoda teröristlerin ellerinde ABD yapımı M16 ve M4 gibi hafif piyade tüfekleri ile termal dürbünler olduğu açıkça görülmüştür" dedi.

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili iddiaları AK Parti'li vekillirin tepkisine yol açtı.

'EKONOMİK KRİZ VATANDAŞIN CEBİNİ YAKARKEN 50+1'İ Mİ KONUŞACAĞIZ?'

CHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Burcu Köksal, '50+1' tartışmalarına değinerek, "Ekonomik kriz vatandaşın cebini yakarken '50+1'i mi tartışacağız, konuşacağız? Konuşalım o zaman. Mesela, emeklilerin, memurların ve asgari ücretlilerin maaşına yüzde 50+1'den fazla zam yapmayı konuşalım. Vatandaşın yüzde 50+1'den fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahküm edildiğini konuşalım. Üniversite öğrencilerinin yüzde 50+1'den fazlasının barınma sorunuyla karşı karşıya kaldığını konuşalım. Esnafın yüzde 50+1'den fazlasının BAĞ-KUR primini ödeyemez hale geldiğini konuşalım. Çiftçinin yüzde 50+1'den fazlasının borçlarının katlanarak arttığını, öğrencilerin yüzde 50+1'den fazlasının yoksulluk yüzünden beslenme çantalarının yeterli ve dengeli beslenecek şekilde doldurulamadığını konuşalım" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Ekin Akbaşoğlu, Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek, "Bugün büyük bir insanlık dramı ve soykırım yaşanıyor. İsrail Devleti, Netanyahu Hükümeti maalesef insanlığı bir kenara bırakarak kendilerine yardım ve yataklık yapan ve teşvik eden bütün Batı dünyasıyla beraber, maalesef bütün insanlığın gözü önünde hakikatleri çarpıtarak bir vahşete, katliama ve soykırıma hep birlikte neden oluyorlar" dedi.

Akbaşoğlu, ayrıca, daha önce bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'nin, çalışan emeklilere de verileceğini kaydederek, "Çalışan-çalışmayan emekli ayrımıyla ilgili bir düzenleme yapılmıştı; şu anda Plan ve Bütçede görüşülmekte olan yasa teklifinin inşallah görüşmeleri esnasında bir önergeyle çalışan veya çalışmayan emekli ayrımı ortadan kaldırılarak bütün emeklilerimizin 5 bin liralık bu ikramiyeyi almasıyla ilgili yasal düzenlemeyi hayata geçireceğiz ve yıl başında da emeklilerimizle ilgili, çalışanlarımızla ilgili, memurlarımızla ilgili gerekli düzenlemeleri de inşallah maaş artışları noktasında en güzel şekliyle ortaya koyacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Konuşmaların ardından muhalefet partileri, SP, İYİ parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi.