Fon soruşturmasında 8 tutuklama daha! Toplam sayı 34'e yükseldi

Fon soruşturmasında 8 tutuklama daha! Toplam sayı 34'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 13 kişinin isimleri de belli oldu.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Savcılık, 21 şüpheliden 13'ünün tutuklanmasını talep etti.
- Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı 34'e yükseldi.
Fon soruşturmasında gözaltına alınan 21 kişiden 13'ü için tutuklama talep edildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı çıktı.
21 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Fon soruşturmasında 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 21 kişiden 13'ünün tutuklanması talep edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 13 şüpheli, haklarındaki tutuklama talebinin değerlendirilmesi için nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLEN 13 İSİM
Savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği şüphelilerin isimleri şöyle:
Ali Rıza İ.
Haldun Saffet İ.
Erkan K.
Ayşe Seher A.
Enes Y.
Feryal K.
Müjdat E.
Nilgün S.
Oğuzhan Ö.
Onur G.
Orçun Berkay K.
Sezai B.
Ahmet Ö.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimlikteki işlemlerin ardından karar çıktı. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 8'i hakkında tutuklama kararı verildi. İki şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.