Haberler

Fon soruşturmasında 8 tutuklama daha! Toplam sayı 34'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında 8 tutuklama daha! Toplam sayı 34'e yükseldi
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 13 kişinin isimleri de belli oldu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Savcılık, 21 şüpheliden 13'ünün tutuklanmasını talep etti.
  • Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı 34'e yükseldi.

Fon soruşturmasında gözaltına alınan 21 kişiden 13'ü için tutuklama talep edildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı çıktı.

21 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fon soruşturmasında 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 21 kişiden 13'ünün tutuklanması talep edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 13 şüpheli, haklarındaki tutuklama talebinin değerlendirilmesi için nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLEN 13 İSİM

Savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği şüphelilerin isimleri şöyle:

Ali Rıza İ.

Haldun Saffet İ.

Erkan K.

Ayşe Seher A.

Enes Y.

Feryal K.

Müjdat E.

Nilgün S.

Oğuzhan Ö.

Onur G.

Orçun Berkay K.

Sezai B.

Ahmet Ö.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki işlemlerin ardından karar çıktı. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 8'i hakkında tutuklama kararı verildi. İki şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: Haberler.com
Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu

Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu
İsmi gören bir daha baktı! CHP'den ayrılan Özgür Özel AK Parti'ye katıldı

İsmi gören bir daha baktı! Özgür Özel AK Parti'ye katıldı
Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu

Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Özer:

geç oldu bile

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sezonun iddialı dizisinden final kararı: Aşk ve Taht 5. bölümde veda ediyor

Fişi çekildi! Sezonun iddialı dizisinden final kararı
Seri numarası alınmış paralarla rüşvete suç üstü: Liman başkanı adliyeye sevk edildi

Rüşvet alırken suçüstü yakalandı: Ele geçirilen para öyle böyle değil

Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı

Netanyahu'nun kaldığı otelin yakınında alarm! Ekipler harekete geçti
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti

Netanyahu BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
Sapanca'daki 'ters bakma' cinayetinde karar çıktı! Anne bayıldı, adliye önü karıştı

Biri müebbet aldı, diğeri tahliye! Anne yığıldı, adliye karıştı
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BM kürsüsünde dünyaya çağrı: Daha büyük tehlike yaklaşıyor

Trump'ın ülkeye sokmadığı isim BM'ye video gönderdi! Dünyayı uyardı
Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Botoks yaptıran 3 kadın hastanelik oldu