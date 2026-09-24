BM binası önünde Netanyahu protestosu: Oscar ödüllü oyuncu gözaltına alındı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı saatlerde New York sokakları da karıştı. BM Genel Merkezi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu’nun tutuklanması talebiyle eylem yaparken, aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda protestocu polis tarafından gözaltına alındı.

HOLLYWOOD YILDIZLARI DA SOKAĞA İNDİ

"Jewish Voice for Peace" (Barış İçin Yahudi Sesi) adlı grubun organize ettiği gösteride eylemciler, BM binası yakınındaki ana caddeyi trafiğe kapattı. Polis müdahalesinin yaşandığı protestoya sanat dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı.

SUSAN SARANDON VE HANNAH EINBINDER GÖZALTINDA

Polisin yolu açma ihtarını reddeden gruptan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü ünlü oyuncu Susan Sarandon ile Emmy ödüllü oyuncu Hannah Einbinder da yer aldı.

Öte yandan, aktör Elliot Page ve eski asker Chelsea Manning'in de göstericiler arasında bulunduğu öğrenildi.

"NETANYAHU SAKLANAMAZSIN!"

Ellerinde "Gazze Yaşasın" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Netanyahu için tutuklama çağrısı yaptı. Gösteride sık sık ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri desteğin kesilmesi ve Gazze’deki saldırıların derhal durdurulması yönünde sloganlar atıldı.

SALONDA DİPLOMATİK, SOKAKTA POLİS MÜDAHALESİ

İsrail Başbakanı'nın konuşması iki yönlü bir protesto dalgasına sahne oldu. New York sokaklarında göstericiler polisle karşı karşıya gelirken, BM Genel Kurul salonunda da Netanyahu kürsüye çıktığı anda yüzlerce diplomat salonu terk ederek konuşmayı protesto etti.