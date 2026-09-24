Haberler

Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakatlığı nedeniyle son 5 resmi maçı kaçıran Marco Asensio'nun milli ara sonrası Çaykur Rizespor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

  • Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, 22 Ağustos'taki Konyaspor maçında sakatlandı ve son 5 resmi maçta forma giyemedi.
  • Asensio'nun milli aranın ardından oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
  • Asensio, sakatlık öncesinde Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda çıktığı 7 resmi maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan İspanyol yıldız Marco Asensio’nun sahalara dönüşü için geri sayım başladı.

RİZESPOR MAÇINDA SAHALARA DÖNÜYOR.

Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından takımdan bir süre ayrı kalan ve son 5 resmi maçta oynayamayan tecrübeli hücum oyuncusunun, önümüzdeki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla formasına kavuşmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

EYÜPSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEDİ

22 Ağustos’taki Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Asensio, 28 günlük aranın ardından Eyüpspor maçıyla birlikte ilk kez kadroya dahil edildi. Teknik Direktör İsmail Kartal, oyunun gidişatına göre yıldız futbolcuya son 20 dakikada şans vermeyi planlasa da karşılaşmanın erken farka gitmesi sebebiyle İspanyol oyuncuyu riske etmemeyi tercih etti. tecrübeli hücum oyuncusunun, milli aranın ardından oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla formasına kavuşması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Sakatlık öncesinde sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 7 resmi maçta 1 gol atan İspanyol yıldız, 1 golün de asistini yaptı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Manavgat'ta tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı! 15'i turist 17 kişi yaralandı

D400'de tur minibüsü 2 araçla çarpıştı! Yaralıların 15'i turist
Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Maça 1 gün kala yıldız ismi kadrodan çıkardı
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim

10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü

Burdur'da bıçaklanan oğlunu kaybeden baba, verilen cezaya tepki gösterdi

Oğlunu kaybeden baba verilen cezayı duyunca yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeve yasa için tek şartı açıkladı
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi

AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Yeni Parti'nin ismine itiraz AYM'de! Tarih verildi

İsim tartışmasına son noktayı AYM koyacak! Tarih verildi
CIA'den korkutan istihbarat! Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir

"3 ülkeyi ticari gemilere gizledikleri dronlarla vuracaklar"
Uyuşturucuyu vale ücreti kılıfıyla satmışlar! İstanbul'da 34 saatte 187 gözaltı, 30 tonluk üretim engellendi

Araçlarını valeye bıraktılar, uyuşturucuyla teslim aldılar!