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Dua Lipa'nın büstiyerindeki detay şaşırttı! Tam 740 parça kullanıldı

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Dua Lipa'nın büstiyerindeki detay şaşırttı! Tam 740 parça kullanıldı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, yeni karelerinde tercih ettiği sıra dışı büstiyeriyle dikkat çekti. Tığ işi örgü üzerine hazırlanan tasarımda 740 farklı antika düğmenin tek tek dikildiği belirtildi. Büstiyerin yapımındaki detaylı işçilik, kıyafetin en dikkat çekici özelliği oldu.

Dua Lipa'nın yeni fotoğraflarında giydiği büstiyerin 740 farklı antika düğmenin tek tek dikilmesiyle hazırlandığı belirtildi.

BÜSTİYERİNİN SIRRI DETAYLARINDA

Dua Lipa'nın büstiyerindeki ayrıntı, kıyafetin nasıl hazırlandığının ortaya çıkmasıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının yeni fotoğraflarında tercih ettiği tasarım, klasik bir büstiyerden oldukça farklı bir işçilikle oluşturuldu. Tığ işi örgünün temel alındığı kıyafette yüzlerce antika düğme kullanıldı. Tasarımın en dikkat çekici özelliği ise düğmelerin aynı türden seçilmemesi oldu.

TAM 740 FARKLI ANTİKA DÜĞME

Büstiyerin hazırlanmasında 740 farklı antika düğme kullanıldı. Düğmeler tığ işi örgünün üzerine tek tek dikilerek tasarım tamamlandı. Bu detay, Dua Lipa'nın üzerindeki kıyafetin ilk bakışta görünen örgü tasarımının arkasında oldukça yoğun bir işçilik bulunduğunu da ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com
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