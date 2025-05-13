TBMM Genel Kurulu'nda terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı değerlendirildi

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri terör örgütü Pkk'nın silah bırakma ve fesih kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da siyasi partilerin grup başkanvekilleri, terör örgütü Pkk'nın silah bırakma ve fesih kararı ile ilgili açıklamalar yaptı.

'MESELEYİ ARA RENKLERİYLE BERABER DEĞERLENDİRMEK LAZIM'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, "Daha sürecin ismi üzerinde bile tarafların bir mutabakatının olmadığını görüyoruz; kimi, 'Terörsüz Türkiye' süreci derken kimi ise 'Barış ve demokratik siyaset süreci' diyebiliyor. Dolayısıyla, bu konuya yaklaşırken mutlak doğru olarak değerlendirip sadece alkışlamak doğru olmadığı gibi, mutlak yanlış orada değerlendirip süreci bir ihanet olarak değerlendirmek de yanlıştır. Elbette konuyla ilgili olan kişilerin ve bu milletin ve bu devletin konuya dair talepleri, önerileri, gerekliliklere dair bir kısım talepleri olabilir; bunları bir, 'Pazarlık' veya 'Şart' diye peşinen itibarsızlaştırmak doğru değildir. Yine, konuya dair endişesi ve kaygısı olan kesimler de olabilir; bunları da sanki barışa ve çözüme karşıymış gibi yaftalamak da doğru değil. Dolayısıyla, bu meseleyi siyah-beyaz keskinliğinde değil, ara renkleriyle beraber değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİN TAPU SENEDİ OLAN LOZAN'A İTİRAZ EDEN TERÖRİST BİLDİRGEYİ NASIL ALKIŞLARLA KARŞILARSINIZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise terör örgütü Pkk'nın silah bırakma ve fesih açıklamasında yer alan ifadeleri değerlendirerek, "En son söylediği de şu: Teröristbaşı için, 'TBMM'nin tanıyacağı özgürlük ve siyaset hakkıyla Abdullah Öcalan bu süreci yürütüp yönlendirmelidir' diyor. Hani, 'Pazarlık yok' diyordunuz, nerede kaldı Allah aşkına sizin, 'Pazarlıksız, kayıtsız, şartsız silah bırakıyorlar' iddialarınız? Alın işte, terörist örgüt dağda toplantısını yapmış, koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletine meydan okurcasına utanmadan, sıkılmadan dizeler yazıyor, talimatlar yağdırıyor ve iktidar cenahından da sanki muazzam bir başarı elde edilmiş gibi, 'Dağlarda çiçek açacak' türküleri söyleniyor. Siz bu ülkenin kuruluş temeli olan, tapu senedi olan Lozan'a itiraz eden, buna meydan okuyan bir terörist bildirgeyi, Allah aşkına, nasıl olur da alkışla karşılarsınız?" diye konuştu.

'SAYIN DEVLET BAHÇELİ, MİLLETİN HİSSİYATINA TERCÜMAN OLAN BİR LİDERDİR'

Günümüz dünyasında çatışmaların küresel dengeleri etkileyen kırılmalara dönüştüğünü söyleyen MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Pkk ve benzeri yapılardan kaynaklanan bu tehditler silahın bırakılması ve teslimiyetin sağlanmasıyla ancak sona erebilirdi. Kökü dışarıda, sözü içeride olan ayırımcı ve yıkıcı söylemler artık yerini insan onuruna saygılı, özgürlükleri teminat altına alan, ortak yaşama kültürünü pekiştiren düşünce zeminlerine bırakmalıdır. Modern devletin asıl gücü vatandaşlarının sadakatinde, aidiyetinde ve birlikte yaşama iradesinde saklıdır. Bizi biz yapan ortak tarihimiz kadar ortak gelecek ülküsüne duyduğumuz inançtır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli devletin bekasına, milletin huzuruna ve vatanın bölünmez bütünlüğüne olan sadakatiyle Türkiye'nin zor dönemlerinde irade koyan, milletin hissiyatına tercüman olan bir liderdir. Onun kararlı duruşu sadece bugünü değil yarını da şekillendirmektedir. Cumhur İttifakı çatısı altında yükselen bu milli mücadele ruhu Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek iradenin ta kendisidir" dedi.

'ÜLKE TARİHİNDE HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR TOPLUMSAL BARIŞA YAKINIZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise "Ülke tarihinde hiç olmadığımız kadar çözüme ve toplumsal barışa yakınız. Eğer bu ülke halkları, insanları ve hayatları için gerçekten bir kaygımız varsa buna kayıtsız kalma ya da elimizle itme lüksümüz yok. Samimiyet ve ciddiyetle sürece yaklaşmak zorundayız. Her birimizin tarihsel bir sorumluluğu ve rolü bulunmaktadır. Hiçbirimizin barışı geciktirme, söz söylemeyip kenara geçme lüksü yok ve olmamalı da. Hep birlikte yüzleşmeli, hep birlikte adım atmalı ve hep birlikte yaralarımızı sarıp onarmalıyız. Barış içinde bir gelecek istiyorsak bunun yolu özgürlükten, hukukun üstünlüğünden, eşitlikten ve adaletten geçiyor. Kürt sorununun çözümü de Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi de hepimizin ortak amacı ve sorumluluğu olmak durumundadır. Bu Meclis 85 milyonu temsil ediyor, o halde çözümün ve barışın dili de ilk önce buradan kurulmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'TBMM ÇATISI ALTINDA DEMOKRATİK DÜZENLEMELER ELE ALINMALI'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Kürt sorunu konusunda tarihsel tutarlılığını sürdürdüğünü ve Pkk'nın silahları bırakma ve fesih kararının Türkiye'nin yıllardır ağır bedel ödediği dönemin sona ermesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Günaydın, "Kürt sorunu da dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm sorunların çözümü hukuk devleti, adalet ve demokrasiden geçer. Bu süreç günlük hesaplarla, seçim planlarıyla değil, hiçbir siyasi görüşün, partinin, toplum kesiminin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmelidir. Ülkelerde iç barış otoriter bir sistemde değil, demokratik hukuk düzeninde sağlanır. Türkiye'de toplumsal barışın güvencesi millet iradesine, ulusal egemenliğimize, Lozan Antlaşması'nda tescil edilmiş bağımsızlığımıza ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne dayanan yüz yılı aşkın varlığıyla kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan cumhuriyetimizdir. CHP olarak bu konuda şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının alındığı tam bir çözüm için sorumluluk bilinciyle davranmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu amaçla, TBMM çatısı altında demokratik düzenlemelerin ele alınması yönündeki tarihsel ve siyasi tutarlılık taşıyan tavrımızı muhafaza ediyoruz. Demokratikleşmenin gereği olan tüm yasal düzenlemelerin beklemeksizin Meclis çatısı altında yapılması ihtiyacının altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILMIŞTIR'

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımların atıldığını aktararak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradeleriyle bir devlet politikası haline gelen, yaşadığımız bu gelişmede ülkemiz terörsüz Türkiye hedefi yolunda çok önemli bir gelişme kat etmiştir. Bu gelişmede katkısı olan siyasi partilere, tüm kurumlara, Milli İstihbarat Teşkilatına, herkese çok teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak attığımız adımlar ve gösterdiğimiz yüksek irade neticesinde, onlarca yıldır devam eden bir sorun daha, inşallah, çözülme noktasına gelmiştir. Tüm bu gelişmeler tamamlandığında ülkemiz, yoluna terörsüz bir Türkiye olarak devam edecektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli bir adım daha atılmış, büyük ve güçlü bir Türkiye olma yolunda yepyeni bir ufkun, yepyeni bir dönemin kapıları açılmıştır" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifi görüşmeleri öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez arasında, 'Terörsüz Türkiye' tartışması çıktı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ASLA AL VER SÜRECİ DEĞİLDİR'

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Genel Kurul görüşmeleri esnasında bazı milletvekillerinin terörsüz Türkiye süreci ile ilgili açıklamalar yaptığını belirterek, "Bu süreçle ilgili, bu gelişmelerle alakalı on yıllardır her yönden baskı altına alınarak bedeller ödediğimiz terörle mücadelede geldiğimiz bu süreç, bu gelişme ülkemiz adına çok önemli bir kazanımdır. Burada farklı ifadelerle bu milletin evlatlarına, milletvekillerine, grubumuza yönelik söylenen kabul edilemeyecek ifadeleri biz asla kabul etmiyoruz, bu ifadeleri kabul etmemiz asla mümkün değil. Terörsüz Türkiye, Sykes-Picot'tan beri yüz yıldır cetvelle beraber bu coğrafyada, bölgede çizilmek istenen senaryolara, Türkiye'yi terör üzerinden, terör örgütleri üzerinden dizayn etmek isteyenlere karşı milli ve bu anlamda Türkiye'nin kendi egemenlik hakkıyla yapmış olduğu bir terörsüz Türkiye açılımıdır, terörsüz Türkiye hedefidir. Dolayısıyla, buradan ülkemiz adına, milletimiz adına, Türkiye'nin geleceği adına daha huzurlu bir kardeşlik çalışmasıdır. Asla bir al ver süreci, bir pazarlık gibi bu şekildeki ifadeleri kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN HUKUKUN KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AK Parti'li Gül'e cevaben, "23 yıldır bu konuda gerekli hiçbir adımı atmamışsınız veya atamamışsınız. Bugün ortaya çıkıyorsunuz, hangi saik ve gerekçeyle, 'Terörsüz Türkiye' diyorsunuz. Terörsüz Türkiye ve teröristsiz Türkiye, Kandil'den terör örgütü bir talimat yayınlıyor ve diyor ki, 'Türkiye Cumhuriyeti devleti soykırım yapmıştır' sesiniz çıkmıyor. 'Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtleri imha etmiştir, asimilasyona uğratmıştır, milyonlarca Kürt'ü sürgüne göndermiştir' diyor, sesiniz çıkmıyor. Ardından ne diyor? 'On binlercesini işkenceden geçirmiştir.' Ne zaman geçirdi? Sesiniz çıkmıyor. Sizin döneminizde mi geçti bunlar, sürgüne ne zaman gitti? Muhatap sizsiniz, biz değil. Sizin hukukunuzu korumaya çalışıyoruz; bu ülkenin hukukunu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukukunu korumaya çalışıyoruz. Yıllarca gerekeni yapmamışsınız, burada yöneltilen eleştirilere şimdi kalkıyorsunuz, itiraz ediyorsunuz" diye konuştu.

'23 YILDIR CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE MÜCADELE OLDUĞU İÇİN BU NETİCE OLDU'

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İYİ Partili Çömez'in sözleri üzerine terörsüz Türkiye süreci içerisinde herhangi bir pazarlığa girilmediğini tekrarlayarak, "Arka kapılarda, 'Kapalı pazarlıklar' gibi iddiaları, ithamları asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hakimdir. Milletimizi onlarca yıldır süren terör belasından kurtarma adına çok önemli bir gelişme olmuştur. Terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahları gömmesi, ülkemiz adına ancak sevinilmesi gereken bir süreçtir. ve nerede, ne zaman olursa olsun, ülkemizi tehdit eden hangi unsur, hangi terör örgütleri olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti her zaman mücadelesini vermeye muktedirdir, güçtedir. Zaten 23 yıldır Cumhurbaşkanımız liderliğinde, terörle etkin, kararlı bir mücadele olduğu için bugün bu netice olmuştur" dedi.

'TERÖRİSTBAŞI CEZAEVİNDEN ÇIKACAK MI?'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AK Parti'li Gül'e cevaben, Pkk'nın Suriye kolu PYD'ye ne olacağını sorarak, "Bakın, daha 3-5 ay önce TUSAŞ'a saldırı yapan militanlar buradan çıktı geldi. Bunun cevabını almak zorundayız biz millet adına, bu cevabı vermek durumundasınız. Orada yapılan, 'Kürt Konferansı' adı altında yapılan toplantıya 7 PKK militanı katıldı, onlarca askerin katilleri katıldı. Ben bunların sorusunu sormazsam bu millet bana hesap sorar. Ben de size hesap sormak zorundayım ve soruyorum. Cezaevindeki 7 bin PKK'lı affedilecek mi, edilmeyecek mi? Teröristbaşı cezaevinden çıkacak mı, çıkmayacak mı, bunun cevabını bekliyoruz sizden" değerlendirmesinde bulundu.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.