Haberler

Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Schalke’de kısa sürede etkili olan 40 yaşındaki Edin Dzeko, yeniden anlaşma sağlaması halinde 15 yıl sonra Bundesliga’ya dönmeye hazırlanıyor.

  • Edin Dzeko, Schalke 04'te 9 maçta 6 gol ve 3 asist yaparak takımını Bundesliga'ya taşıdı.
  • Dzeko'nun Schalke ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek; yönetim görüşmelere hazırlanıyor.
  • Dzeko, kariyerine devam etmek istediğini ve futbolun hayatı olduğunu söyledi.

Tecrübeli golcü Edin Dzeko, kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Schalke 04’te gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız isim, yeniden Bundesliga sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

YARIM SEZONDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Ara transfer döneminde Schalke’ye imza atan 40 yaşındaki Dzeko, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Deneyimli forvet, çıktığı 9 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımını Bundesliga’ya taşıyan isimlerden biri oldu.

GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dzeko için Schalke yönetimi harekete geçti. Sportif direktör Frank Baumann, tecrübeli oyuncuyla sezon sonunda masaya oturacaklarını açıkladı.

“FUTBOL BENİM HAYATIM”

Dzeko ise kariyerine devam etmek istediğini açıkça dile getirdi. Deneyimli golcü, “Durmak istemiyorum. Futbol benim hayatım” sözleriyle sahalardan kopmaya niyeti olmadığını gösterdi.

15 YIL SONRA BUNDESLIGA

Dzeko’nun Schalke ile anlaşması halinde, 15 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden Bundesliga’da forma giymesi bekleniyor.

Salih Söğüt
Haberler.com
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı

Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası şehri Türkçe müzikle dolaştı

Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden piyasaları sarsacak bir adım daha
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı

Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası şehri Türkçe müzikle dolaştı

Kendisini kayda alan kadınları fark eden Messi'nin tepkisi dikkat çekti

Kendisini kayda alan kadınları fark edince bakın bu kez ne yaptı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi