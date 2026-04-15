TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanı ve başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir okulda ve Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı haberleri karşısında ürktüklerini söyledi.

İki olayın üst üste gerçekleşmesinin "üzücü ve dehşet verici" olduğunu dile getiren Ekmen, bu olaylar konusunda iktidarı eleştirdi.

Okulların fiziki güvenlik koşullarının önemine değinen Ekmen, "Bugün uyuşturucu yaşının 8-9'a düştüğünü biliyoruz. Okulların her köşesinde, her sokağında torbacıların cirit attığını biliyoruz. Ama okullarımızı bu uyuşturucu satıcılarından, bu çeteleşmelerden, bu mafyavari gruplardan koruyacak bir güvenlik sistemimiz yok." ifadesini kullandı.

Dizi senaryolarının ve gündüz kuşağı programlarının ele alınması gerektiğini belirten Ekmen, "Cumhurbaşkanı bir gün karar versin, 'ben bu mafyayı ve çeteyi öven dizilerden, ailenin köküne kibrit suyu döken dizilerden, ahlaksız gündüz kuşağı programlarından bıktım' desin, ertesi gün bütün bunların durduğunu göreceğiz." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'ta okullardaki silahlı saldırılara değinerek, "Sokaklar artık kimse için güvenli değil. Milyonlarca ruhsatsız silahın olduğu, insanların silaha kolayca ulaşabildiği bir ülke oldu. Yanı sıra her köşe başında uyuşturucu satılır hale geldi." diye konuştu.

TBMM'nin genel sorumluluğunun, çocuklara ve millete güvenlik ile sokakların huzurlu olabilmesini sağlamak olduğunu dile getiren Çömez, "En temel vazifesi bu. Bununla ilgili gerekeni yapalım. Tablo daha netleştikten sonra kapsamlı değerlendirme yapılır ancak bugün bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum." dedi.

Saldırılarda yaşamını kaybedenlerin olduğuna yönelik haberlere değinen Çömez, "Umarım hayatını kaybedenler yoktur. Ama varsa Allah rahmet eylesin. Bununla ilgili parlamentonun ciddi bir sorumluluk alması gerektiğini vurgulamak istiyorum." açıklamasında bulundu.

"Bizim işimiz o yarayı kökünden sarmaktır"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırının "ciğerlerini yaktığını" ifade etti.

"Gereken tedbirlerin alınacağı ve bundan sonrasında bu tür menfur olayların olmaması noktasında devletin tüm imkanlarının seferber edileceğine inanıyoruz" diyen Kılıç, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Polislerin sorunlarına değinen Kılıç, Cumhur İttifakı olarak bu meseleye bakışlarının net olduğunu, devletin, asayişi sağlarken, kendi evladını görev yükü altında ezdiremeyeceğini vurguladı. Kılıç, "Bizim siyaset anlayışımız, birilerinin yaptığı gibi bu acılar üzerinden siyasi rant devşirmek, fırsatçılık yapmak değildir. Bizim işimiz o yarayı kökünden sarmaktır. İşte, tam da bu yüzden İçişleri Bakanlığımızın 12-36 çalışma sistemine geçiş adımlarını önemsiyoruz. Bu adım bize göre basit bir mesai düzenlemesi değildir." dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kılıç, "Polisimizin omzundaki yük hafifleyene, o yorgun yüzler gerçekten gülene kadar bu yapıcı irademizin sonuna kadar arkasında duracağız." ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Saldırıyı, "vahim bir olay" olarak nitelendiren Temelli, saldırının, "münferit bir olay" gibi ele alınıp geçiştirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Temelli, "Bu konudaki gerekli tedbir ve önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor." diye konuştu.

Olaya yönelik tedbirler konusunda Şanlıurfa'daki yöneticileri eleştiren Temelli, "Suça sürüklenmiş, silahla buluşmuş çocuklar bu tür vakaları ilk defa işlemiyorlar. Bu olayları gördükçe tedbire dair bir aklın çalışması yerine biz hala bu olayları, bu aymazlıkları yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu ciddi bir risktir. Ciddi bir sorundur. Bu sorunun üzerine eğilmek lazım. Her şeyden önce suçla mücadele etmek lazım. Her şeyden önce bireysel silahlanma meselesini ciddiye almak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Mafya dizilerindeki ve sosyal medyadaki şiddet devam ettiği sürece çocukların korunamayacağını dile getiren Temelli, "Pazartesiye kadar okullar kapatılmalı. Okullardaki güvenlik meselesi bir an önce titizlikle ele alınmalı, tedbirler alınmalıdır." görüşünü paylaştı.

"Bu yasa teklifini genişletelim"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıyı kınadı.

Çok katmanlı, çok yönlü ve çok ağır bir sorunla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Emir, "Bu sorun artarak devam edecek. Eğer bu akılla gidilirse, gerekli önlemler alınmazsa, hep birlikte, her birimiz, her siyasi parti bu işin bir ucundan tutarak, çözümün bir parçası olarak bu sorunu çözmek üzere seferber olmazsak artarak gidecek. Her birimizin bugün yüreği yanıyor. Yavrularımızı kaybediyoruz, okullarımız güvensiz. Ama bugün neler yapılması gerektiğini ısrarla konuşmak zorundayız." ifadesine yer verdi.

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden koruyacak ve şiddete özendirilmesine son verecek önlemleri almada yetersiz olduğunu söyleyen Emir, "Sadece para cezası öneren, denetim görevinden vazgeçen, kurumsallıkları önemsemeyen, bakanlıklara, ilgili devlet birimlerine önemli görevler yüklemeyen, bunlar için gerekli mali desteği sağlamayan, yani içinde bulunduğumuz, yaşadığımız sorunun derinliğini anlamamış ve kısmi cezalar, bant daraltmalarla bu sorunları çözebileceğini düşünen, aslında uzağı göremeyen anlayış." görüşlerini dile getirdi.

Söz konusu kanun teklifinin genişletilmesini isteyen Emir, şöyle devam etti:

"Daha derli toplu yapalım. Daha bütüncül bir anlayışla ve çocuğun üstün yararını düşünerek devletin denetim ve kontrol işlevlerini kabul eden, ama bununla birlikte Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarını sorumlu tutan daha geniş bir çerçeveden bakalım. Şiddetin dizilerden başlayarak yaşamın her alanında ödüllendirildiği, yüceltildiği bir toplumsal yaşam içerisinde, şiddetin böylesine tasvip edildiği bir anlayış içinde ne çocuklarımızı ne okullarımızı şiddetten koruyabiliriz, her birimiz eninde sonunda bu şiddetin bir yanıyla mağduru olmaya devam ederiz."

"Failler kahramanlaşıyor, ABD'de örnekleri var"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıyı, "dehşet verici bir hadise" olarak nitelendirdi.

Olaya yönelik yayın yasağı getirilmesinin doğru olduğunu belirten Zengin, "Çünkü failler kahramanlaşıyor, ABD'de örnekleri var. Bu saldırıları yapan çocuklar örnek haline geliyor." dedi.

Milli Eğitim, İçişleri ve Sağlık bakanlarının, çeşitli partilerdeki milletvekillerinin, herkesin bir an evvel Kahramanmaraş'a ulaşmak için gayret sarf ettiğini aktaran Zengin, "Soruşturma için başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları ve elbette başmüfettişler görevlendirildi. Bu tetkikler muhakkak yapılacak. Bugün konuştuğumuz kanun da çok önemli bir adımı getiriyor. 16 yaşın altındaki çocuklarımızla ilgili olarak kesinlikle sınırlama yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Televizyon yayınlarına yönelik eleştirilere katıldığını ifade eden Zengin, "Televizyon yayınlarına muhakkak çok özel bir denetim gerekiyor. Fakat biliyor musunuz, bir sürü çalışma var, bu çocuklar artık televizyon izlemiyor zaten. Bu çocuklar oyunlarla haşır neşir. Hatta ve hatta bebekken, yürümeden evvel, yemeklerini yerken ekran karşısındalar. Çocukların artık muhakemesi, izleme süratleri, karar verme mekanizmaları, bunların hepsiyle ilgili muazzam bir saldırı altındayız." değerlendirmelerinde bulundu.

Zengin, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin, sorunun çözümü için "adım attığını" vurgulayarak, "Ben milletvekili arkadaşlarımızdan dün de işittim, farklı partilerden de. Siz de anne babasınız. Onlar da bir an evvel kendi ellerinde bir sınırlama, hukuki bir mekanizma olsun istiyorlar. Çocukları onlardan habersiz bu tarz oyun sitelerine giremesinler, bu tarz tehlikeli şeylerle onlardan habersiz karşılaşmasınlar. Okullar konusunu ayrı tartışmamız lazım. Okul çocuğa az geliyor. Bizim kuşağımız için okul her şeydi." sözlerini sarf etti.

Değişen dünyanın getirdiği "sorunlar yumağı" ile karşı karşıya olunduğunu dile getiren Zengin, "Muazzam bir şiddet var. Çocuklarımızın ne yaptığını görememe, hakim olamama, onun kendi zihninin içerisinde olamama halimiz var. Hepinize katılıyorum. O yüzden bu sorunu ciddiye alalım. Güvenlikse güvenlik. Ama sadece güvenliğin yetmediğini düşünüyorum. Sadece müfredatın da yetmeyeceğini düşünüyorum. Genel anlamda hepsine dair bir düzenleme yapmamız lazım." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bunun, müstakil bir konu olarak hepimizin sahiplenmesi gereken bir konu olduğunun altını çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabırlar diledi.