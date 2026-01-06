TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Rehabilitasyon merkezleri okula dönüştürülmeli, engelli çocuklar sabah gidip akşam gelmeli. Haftada 2 saat giden bir engelli çocuğun oradan eğitim aldığına inanmıyorum." dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, milletvekillerine sunum yaptı.

Komiyon Başkanı Kasapoğlu, toplantının açılışında, bir yandan komisyon toplantılarını, bir yandan da bölge istişare toplantılarını sürdürdüklerini söyledi. Son olarak Antalya'da bölge toplantısını yaptıklarını belirten Kasapoğlu, toplantının verimli geçtiğini söyledi. Kasapoğlu, "Bir yandan iyi örnekleri değerlendirirken bir yandan da sorunları masaya yatırdık. Yine bir öneri setiyle, Ankara'ya dönüş yaptık." dedi.

Komisyonunun bugün spor gündemiyle toplandığını ifade eden Kasapoğlu, sporu bir branş, fiziksel aktivite olarak görmediklerini belirtti. Sporu bireyin kendisini hayatın tam merkezinde gördüğü bir alan gördüklerini vurgulayan Kasapoğlu, sporu engelli bireyler için iyileştiren, rehabilite eden, hayata katılımının önünü açan araç şeklinde gördüklerini ifade etti.

Kamuoyunun, ailelerin ve gençlerin spor alanındaki beklentisinin yüksek olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, daha çok erişilebilirliğin istendiğini, gençlerin daha erken yaşlarda spora yönlendirilmek, daha güçlü antrenör desteği istediklerini dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, yetenek taraması ve sporda yönlendirme programı kapsamında 10 bin 236 engelli öğrencinin genel tarama ve ölçümlerine dahil edildiğini söyledi.

Başkan Kasapoğlu'nun sporcu lisansı çıkartılırken "spor yapmaya elverişlidir" raporunun verildiğini ve bu konuda aile hekimlerinin mevzuat düzenlemesi talep ettiğini hatırlatması üzerine Çakır, sadece engelli sporcuların değil satranç gibi farklı branşlarda da raporun istendiğini belirtti. Çakır, "Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın yetkilileriyle görüşüyoruz. Sahada yaşanan sorunları aşabilmek adına yönergelerimizi hazırlıyoruz. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yazışmalarımız fiziki toplantılarımız oldu." dedi.

Çakır, rapor konusunda hekimlerin elini rahatlatan çalışmanın yürütüldüğünü de ifade etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, engelli bireylerin spora katılımının önünde 3 engelin bulunduğunu belirterek, bunların ilkinin altyapı ve erişebilirlik yetersizliği olduğunu söyledi.

Aksu, şöyle konuştu:

"Erişebilirlik standartlarına tam uyumlu spor tesisi sayısı son derece sınırlı. İkincisi bölgesel eşitsizlikler. Büyükşehirlerde olan fırsatlar ile kırsal bölgelerdeki imkanlar arasında ciddi farklar bulunmakta, bu da fırsat eşitliğini zedelemektedir. Üçüncüsü, toplumsal ön yargı. Ailelerin çekinceleri ve toplumdaki yanlış algılar, engelli bireylerin spora yönelimini yavaşlatmaktadır."

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, taşrada, spor tesislerinin görme engelli sporculara daha uygun hale getirilmesi amacıyla hissedilebilir yüzeylerin oluşturulması, sesli uyarıcı sistemlerin kurulması ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Engelli bireylerin bakım ve gelişimini desteklemek amacıyla sağlanan evde bakım ve engelli aylıklarının bazı aileler tarafından amacının dışında kullanıldığını ifade eden Yıldırım, bu durumun engelli bireylerin sosyal hayata ve sportif faaliyetlere katılımını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Engellilere yönelik bazı çözüm önerilerinde de bulunan Yıldırım, "Görme engelli bireylerin e-Devlet üzerinden kimlik numarasıyla giriş yaparak yalnızca yetkili birimlere bildirim yapabileceği dijital platform yapılmalı. Fahri erişilebilirlik denetçisi uygulaması yapılmalı. Hissedilebilir yüzeyleri işgal edenlere artırımlı ve tekrar eden cezalar verilmeli." diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç kendilerine bağlı 101 engelli spor kulübünün ve 1310 sporcunun bulunduğunun bilgisini verdi. Takım sporlarında yaşanan sorunlara değinen Erkoç, "Deplasmana giderken otobüs bulamıyorlar." dedi.

Bakanlığın bu noktada otobüslerinin bulunduğunu ancak sadece bakanlığın otobüsüyle ihtiyacın karşılanamayacağını vurgulayan Başkan Kasapoğlu, bu konuda yerel yönetimlerin desteğinin de kıymetli olduğunun altını çizdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, her ile bir özel sporcu antrenörünün atanmasını istedi.

Özel sporcu kulüplerine ve rehablitasyon merkezlerine kaynak aktarılması şeklinnde bir yardımın yapılması gerektiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Kulüpler bazen bütçe konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Rehabilitasyon merkezlerine haftada 2 saat için ödenen bir para var. Ömrümün 25 yılını özel eğitime verdim. Haftada 2 saat bir engelli çocuk bir kuruma giderek bir şey öğrenemez. Rehabilitasyon merkezleri okula dönüştürülmeli, engelli çocuklar sabah gidip akşam gelmeli. Haftada 2 saat giden bir engelli çocuğun oradan eğitim aldığına inanmıyorum. Aileden engelli çocuğun yükü alınacaksa devlet okulları gibi çocuk sabah gidip akşam gelmeli."