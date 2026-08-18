Vekil oğluna aklama ve sağlık suçlaması

İSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'u ve birlikte hareket ettiği Mehmet Sedat Erge'yi, 'halk sağlığını bozma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamaları yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı