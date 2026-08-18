Kripto para sektöründe kırmızı alarm

RootData verilerine göre bu yıl 100'ü aşkın proje faaliyetini durdurdu. Düşen altcoin fiyatları, tükenen token hazineleri ve azalan risk sermayesi, sürdürülebilir bir gelir modeli olmayan şirketleri açığa çıkardı. Kirkley'e göre bu başarısızlıkların çoğunun temeli, 2020-2021'deki sermaye toplama çılgınlığında atılmıştı.

Galaxy Research verilerine göre risk sermayesi yatırımcıları, 2026'nın ilk çeyreğinde 355 kripto ve blok zinciri anlaşmasına yaklaşık 4 milyar dolar aktardı. Bu tutar, 2025'in son çeyreğinde yatırılan sermayenin kabaca yarısı kadar. Buna karşın anlaşma sayısı yalnızca yüzde 16 azaldı. Veriler, sermayedeki düşüşün büyük ölçüde büyük finansman turlarının azalmasından kaynaklandığını gösteriyor. Kirkley, "Çok yüksek bir değerlemeyle sermaye toplarsanız, kendinize kötü bir son garantilemiş olursunuz." dedi. CEO'ya göre birçok proje, neredeyse hiç geliri ve kâra giden gerçekçi bir yolu olmadığı halde devasa turlar topladı ve sonraki finansman turunu haklı gösterebilmek için milyarlarca dolarlık bir şirkete dönüşmek zorunda kaldı.

Kirkley'e göre kriptonun sermaye toplama kültürü sorunu büyüttü. Diğer sektörlerin aksine büyük bir tur duyurmak, projenin token fiyatını yükselterek bireysel yatırımcıların ilgisini çekebiliyordu. Bu da finansmanı olduğundan daha parlak gösterme yönünde bir teşvik yarattı. Manşette duyurulan rakam, finansman taahhütlerinin ne kadarının gerçekten nakde dönüştüğünü gizleyebiliyordu. Kirkley, Global Settlement Network'ün imzaladıkları yatırım taahhütlerini yerine getirmeyen yatırımcılarla karşılaştığını ve açıklanan tur büyüklüğüyle fiilen alınan nakdin farklı olabildiğini anlattı.

Sınanan bir diğer deney ise merkeziyetsiz yönetişim oldu. Kirkley, token sahipliğinin aktif katılıma dönüşmediğini, yönetişim oylamalarının ise zorlanan protokollerin hızlı yön değiştirmesini güçleştirebildiğini kaydetti. CEO, "Token sahipleri, ekosisteminizde aktif katılımcı oldukları anlamına gelmez." dedi.

KAZANANLAR STABLECOİN VE KURUMSAL ALTYAPI

Kirkley'e göre piyasa, kriptonun gerçekte neye ihtiyacı olduğunu giderek daha net biçimde belirliyor. CEO, stablecoinleri, dijital bankaları ve kurumsal düzeyde cüzdan ile mutabakat altyapısını öne çıkan kazananlar olarak sıraladı. Buna karşılık sosyal tokenler, memecoinler ve Web3 oyun dünyasının bir bölümü daha sert bir hesaplaşmayla karşı karşıya.

Global Settlement Network, bankalara, hükümetlere ve düzenlemeye tabi finans kuruluşlarına mutabakat altyapısı kuran bir blok zinciri şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin teknolojisi, stablecoinler ve dijital merkez bankası paraları dahil dijital para ihracını, tokenlaştırılmış varlıkların mutabakatını ve sınır ötesi ödemeleri desteklemek üzere tasarlandı.

KIRKLEY BİTCOİN İÇİN 41 BİN DOLAR RİSKİNE İŞARET ETTİ

Kirkley, tasfiye dalgasının Bitcoin bir sonraki büyük destek bölgesini kırması halinde şiddetlenebileceğini ifade etti. Piyasayı "yumuşak bir düşüş dönemi" olarak tanımlayan CEO, 61 bin 200 dolardaki desteği kritik olarak niteledi. Bu seviyenin kaybedilmesi, kaldıraçlı yatırımcılar arasında zorunlu satışları tetikleyebilir ve 41 bin dolara doğru bir düşüşü gündeme getirebilir. Bitcoin haberin yayımlandığı sırada 64 bin 100 dolar civarında işlem görüyordu.

Kirkley, piyasadaki zayıflığa karşın sektörün yıllardır beklediği benimsemenin başladığını düşünüyor. CEO, son bir ayda blok zinciri teknolojisiyle ilgilenen yedi ülkenin temsilcileriyle görüştüğünü belirtti. Ancak bu benimseme, kriptonun ilk vizyonuna giderek daha az benziyor. Kirkley'e göre hükümetler ve kurumlar, blok zincirinin maliyetleri düşürme ve finansı modernleştirme potansiyelini görüyor, ancak bunu mutlaka merkeziyetsiz altyapılar üzerinden yapmak istemiyor.

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