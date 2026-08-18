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Bahar Candan'ın babasından olay sözler: “Zihinsel engelli gibi davranmayın”

Bahar Candan'ın babasından olay sözler: “Zihinsel engelli gibi davranmayın”
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“İşte Benim Stilim” programıyla tanınan Bahar Candan, babasının kendisine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajdaki sözler dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, bu kez ailesinden gelen bir mesajla adından söz ettirdi. “İşte Benim Stilim” programıyla tanınan Candan, babasının kendisine gönderdiği mesajı takipçileriyle paylaştı.

Candan'ın yayınladığı mesajda babasının, kendisinden bir kişiye ulaşmasını ve kartını kaybetmemesini istediği görüldü. Mesajın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

“Mesaj at önce müdüre sonra o olmasa bile birisine bırak kartı da kaybetme artık zihinsel engelli gibi davranmaya son verin lütfen.”

Bahar Candan, babasının mesajını paylaşırken konuya ilişkin ayrıca bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haberler.com
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