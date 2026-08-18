Ahmet Dursun'dan çok konuşulacak şampiyonluk yorumu

Beşiktaş’ın unutulmaz golcülerinden olan ve günümüz futbol yorumcusu Ahmet Dursun, Tivibu Spor'da katıldığı televizyon programında siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk şansını değerlendirirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ahmet Dursun, Trabzonspor'a transfer olan Muhammed Salah ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

''VLAHOVIC, GOMEZ ETKİSİ YAPAR''

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun "Bitiricilik konusunda kendimizi geliştirmeliyiz" açıklamasını değerlendiren Ahmet Dursun, siyah-beyazlıların kaliteli bir santrfora ihtiyacı olduğunu vurguladı. Dursun, "Vlahovic çok kaliteli ve üst düzey bir golcü. Takıma uyum sağladığında leblebi gibi gol atacaktır. Tarzı Mario Gomez’i andırıyor ancak sol ayaklı olması ona ekstra bir avantaj katıyor. Trossard ve Orkun gibi kaliteli isimlerle oynadığında Gomez etkisi yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

''SALAH OLSAYDI BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONDU''

Siyah-beyazlı ekibin hücum hattındaki eksikliklerine değinen Ahmet Dursun, sağ kanat transferine vurgu yaptı. Beşiktaş’ın transfer gündeminden düşüp Trabzonspor’a imza atan Muhammed Salah konusuna değinen Dursun, "Eğer Salah transfer edilmiş olsaydı, Beşiktaş şu anda net olarak şampiyondu" şeklinde iddialı bir çıkış yaptı.