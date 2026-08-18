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Roberto Carlos Müslüman oldu

Roberto Carlos Müslüman oldu
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Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos'un İslamiyet'i seçtiği iddia edildi. Brezilyalı futbol efsanesinin yaklaşık dört hafta önce kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğu öne sürüldü.

  • Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos'un, Sheikh Jihad Hammadeh'i ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslamiyet'i seçtiği iddia edildi.
  • AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Brezilya'daki temasları sırasında Roberto Carlos'un Müslüman olduğunu duyurdu.

Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Roberto Carlos hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'yla önemli başarılara imza atan, Türkiye'de de Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos'un İslamiyet'i seçtiği öne sürüldü.

İddiaya göre Roberto Carlos, bir süredir Sheikh Jihad Hammadeh ile temas halindeydi. Brezilyalı futbol efsanesinin yaklaşık dört hafta önce Hammadeh'i ziyaret ettiği ve bu görüşmede kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i seçtiği ileri sürüldü.

ALİ ŞAHİN'DEN KONUYA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Öte yandan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Şahin'in paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"Brezilya’da İslam Toplumları Temsilcileri İle Bir Araya Geldik. Efsane Futbolcu Roberto CARLOS Müslüman Oldu…

Brezilya’nın São Paulo şehrinde yaşayan ve İslam coğrafyasının en etkili 500 isminden biri olarak gösterilen Sheikh Jihad Hammadeh ile Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği’nde bir araya geldik. Ziyaretimiz kapsamında Brezilya İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunduk. Sheikh Jihad Hammadeh, dünya ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos’un uzun süredir kendisiyle temas hâlinde olduğunu ve dört hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam’ı seçtiğini müjdeledi. Roberto Carlos’un İslam’la müşerref oluşunu tebrik ediyor; kendisine ve ailesine huzur, sağlık ve bereket dolu bir ömür diliyorum."

Kaynak: Haberler.com
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