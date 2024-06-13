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Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyorlar

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak çıkışı sonrası Cumhur İttifakı'na destek mesajı yayımladı. Soylu yaptığı paylaşımda, Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak çıkışı sonrası Cumhur İttifakı'na destek mesajı yayımladı. Soylu yaptığı paylaşımda, Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Devlet Bahçeli Süleyman Soylu MHP Politika Haberler

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