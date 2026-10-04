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Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi. Tek aday olarak seçime giren Adalı, 3 bin 815 oy alarak güven kazandı.

  • Beşiktaş Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Serdal Adalı, 3 bin 815 geçerli oyla 3. kez başkanlığa seçildi.
  • Genel kurulda aidatını yatıran 39 bin 500 üyeden 3 bin 910'u oy kullandı.
  • Serdal Adalı'nın yeni dönem yönetim kurulunda asil üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre; yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin olarak belirlendi.

Beşiktaş Kulübü’nde gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurul sonucunda Serdal Adalı, 3. kez başkanlık koltuğuna oturdu. 

ADALI, 3 BİN 815 OYLA YENİDEN BAŞKAN

Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen ve oy verme işleminin saat 17.00’de sona erdiği genel kurulda, aidatını yatıran 39 bin 500 üyeden 3 bin 910’u sandık başına gitti. Tek aday olarak seçime giren Adalı, kullanılan oyların 3 bin 815 geçerli olanını alarak güven tazeledi.

Divan Kurulu’nun başkanlık başvurusu için gerekli imza şartını sağlayan tek aday olduğunu açıkladığı Serdal Adalı, daha önce 2024 yılında Hasan Arat’ın istifasının ardından yapılan olağanüstü kongreyi ve Mayıs 2025’teki olağan genel kurulu kazanarak başkanlık görevini üstlenmişti.

YENİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Serdal Adalı’nın yeni dönem yönetim kurulunda yer alan isimler şu şekilde belirlendi:

Asil Üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre.

Yedek Üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMALAR

Oy verme işlemi öncesinde üyelere hitap eden Serdal Adalı, kulübün mali yapısı, gayrimenkul ve sürdürülebilir gelir projelerine dair açıklamalarda bulundu:

Dikilitaş projesinin tek seferlik gelir oluşturacağı yönündeki endişelere değinen Adalı; buradan elde edilecek kaynağın bir kısmıyla yeni arsalar alıp gayrimenkul projelerini sürdüreceklerini, temel atma töreninin de kısa süre içinde yapılacağını belirtti. Adalı, yeni sponsorluk anlaşmaları, lig ve Avrupa'daki başarıyla artacak müsabaka gelirleri ve yeni yayın ihalesiyle birlikte mali beklentilerin yükseleceğini ifade etti. Ayrıca basketbol takımı için sponsorluk görüşmelerinin sürdüğünü ekledi.

Kadroya katılan yüksek maliyetli oyuncuların Beşiktaş'ı hedeflerine taşıyacak kalitede olduğunu savunan Adalı, ayrılacak oyuncuların bonservislerinden kâr elde edileceğini ve kulübün zarar ederek futbolcu gönderme döneminin kapandığını vurguladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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