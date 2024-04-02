YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde itiraz süreci başladı. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak.

LÜTFÜ SAVAŞ: SONUCA İTİRAZ EDECEĞİZ

Hatay, seçim yarışının son ana kadar baş başa gittiği kentler arasındaydı. AK Partili Mehmet Öntürk'ün 345 bin 884 oy aldığı kentte, CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a 342 bin 972 oy çıktı. Belediye Başkanlığını kaybeden Savaş, sonuca itiraz edeceklerini duyurdu.

KESİMOĞLU KIRKLARELİ'NDE İTİRAZ EDECEK

Kırklareli'de de seçimi kazanan MHP'li Derya Bulut ile rakibi Mehmet Siyam Kesimoğlu arasındaki fark yüzde 1'den az. 403 oy farkla seçimi kaybeden CHP'li Kesimoğlu, 1924 oyun geçersiz sayıldığını belirtti. İtiraz edeceklerini söyledi.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı

AK PARTİ EMET'TEKİ SONUÇLARA İTİRAZ ETTİ

Kütahya'nın Emet ilçesinde kazanan; rakibi Ali Ceyhan'dan 22 oy fazla alan MHP'li Mustafa Koca oldu. AK Parti İlçe Başkanlığı, seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Partili yetkililer, Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti. İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek karara bağlayacak.

ÇILDIR'DA TÜM SANDIKLAR YENİDEN SAYILACAK

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu ile CHP'li rakibi Nurettin Aygün'e 452'şer oy çıktı. Eşit sayıda oy alan adaylar karara itiraz etti.Aygün, 1007 No'lu sandıktaki bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söyledi. Azizoğlu da tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını belirtti.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı

AMCASINDAN 73 OY AZ ALAN YEĞEN HAREKETE GEÇTİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde seçim yarışı; AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar ile yeğeni Akif Allar arasında geçti. Büyük Birlik Partisi'nden seçime giren Akif Allar küçük bir farkla kaybeden isim oldu. Amcasından 73 oy az alan Akif Allar, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

KOCAELİ'DE 2 İLÇEDE İTİRAZ EDİLDİ

Kocaeli'nin de iki ilçesinde son kararı seçim kurulları belirleyecek. Körfez ilçesinde AK Parti'nin adayı Şener Söğüt, CHP adayı Tayfun Balıkçı'yı 1395 oyla geçerek belediye başkanı seçildi. CHP sonuçlara itiraz etti. İtirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini reddetti. CHP, kararı İl Seçim Kuruluna taşıyacak. Kandıra ilçesinde de AK Parti'li Erol Ölmez'e 885 oyla kaybeden bağımsız aday Cengiz Kan, İlçe Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre ilgili kurulların, itirazları 2 gün içinde karara bağlaması şart. Karar başvurucuyu tatmin etmezse İl Seçim Kurulu'na itiraz hakkı da var. 5 Nisan günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek başvurular, İl Seçim kurulu tarafından 7 Nisan'a kadar karara bağlanmış olacak. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreciyse 10 Nisan'da başlayacak. 3 gün içinde açıklanacak kararın ardından Başvurucuların Olağanüstü itirazları ise 14 Nisan'da alınacak.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (8)

haksız mıyım:

kaybettikleri her seçimde ağlak ağlak 'yok oylar çalındı' falan diyenler, trafo muhabbeti yapanlar nerede? bu seçimi kazanınca mı oylar çalınmadı. sizin kazandığınız türkiyede hiçbir konuda sorun olmaz zaten. dert başka çünkü ,dert...

61
148
yanıtYanıtla
ertugrul ceylan:

Haksızsın trafoya kedi girmiş diye sizin bakan söyledi ayrıca itiraz edilen istanbulu da aldılar sorunuza gitmesin

yanıt92
yanıt25
Seko Seko:

Haberi okumadan yorum yazana ne derler ? Hatay ve kırklarelinde chp kaybetti chp itiraz ediyor. Haber okumadan sallıyorsun hemen

yanıt42
yanıt8
haksız mıyım:

hangi partiye oy verirse versin, müslümanlar da lütfen bunlara aldanmasın. seçimden önce tüm sosyal medyada sahte gazze duyarı kasan sapkınlar,seçim bitti, anında siz gazzeye gidin demeye başladılar. müslüman basiret sahibidir. bunları görmelidir kardeşlerimiz

yanıt11
yanıt40
Yıldırım YILDIZ:

Seçim gecesinin sabahına selaları duyamadık paralı asker ????

yanıt17
yanıt3
Özkan Bulut:

Hırsızlık yapanları tespit ettik o gece sizin kedilere sahip çıktı ve bizim farklar ikiye katladı hadi siz deyin biz elli yüz oyla değil in Bin yüz bin fark attık bence sen boşa yirtinma artık size güle güle haksız mısın nesin ama bu sefer haklısın caldirmiyoruz artık

yanıt15
yanıt4
Ferhat Korkmaz:

Calmadi degil fark o kdr buyuktuki calamadilar??

yanıt6
yanıt2
Baba Yabgu:

Lütfü sen kendin ettin boşuna ağlama belliydi zaten chpnin 1.parti çıktığı seçimde kaybettin seni kapıdan içeri sokmamalari lazım

25
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title