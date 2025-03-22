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Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

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CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ile gözaltına alınan Serdar Haydanlı'nın İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in talimatıyla şubeden serbest bırakıldığını iddia etti. Özel, "Gizli tanığın naylon fatura kestiğini iddia ettiği Haydanlı serbest bırakıldı. 'İmamoğlu operasyonunun kilit ismi' diye servis edildi. 'Niye aldınız oğlum bırakın' deyip şubeden bırakıldı. Ben daha ne diyeyim arkadaşlar?" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de açıklamalarda bulundu. Özel, Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ancak emniyette serbest bırakılan Serdar Haydanlı hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in Serdar Haydanlı'yı serbest bıraktığını iddia eden Özel, "Serdar Haydanlı, şubeden serbest. 'Niye aldınız oğlum bırakın' deyip şubeden bırakılan arkadaş. Ekrem İmamoğlu'nun naylon fatura kesip İBB'yi soydurup algı operasyonu yapan Serdar Haydanlı, şubeden serbest. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu Ekrem Bey'e sordular. Serdar Haydanlı bilemedi. Biz de bilemedik. Biz de okuduğumuza göre naylon fatura kesmiş. Gördüğümüze göre AK Parti döneminin bütün işlerini yapan kişi. 2021'e kadar iş mi yaptı İBB'de? İhaleye girse alsa yine yapardı diyorlar. Açık ihale kazanmış. 2 yıl boyunca buranın reklam işlerini yapmış, parasını da almış.

Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

"BU ARKADAŞI BİZ TANIMIYORUZ"

Bu arkadaşı Ekrem Bey tanımıyor. Biz tanımıyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız tanıyor. İletişim Başkanımız tanıyor. Çünkü bir tek ona muafiyet veriyor Türkiye Yüzyılı'nı anlatsın diye. Kamu ihale kurumuna tabi olmadan vergi muafiyetleriyle ışık hızıyla. O arkadaş da bir tek bu arkadaş sabah 6'da evden alınıp herkes gibi şubeden serbest bırakılmış.

"AKIN GÜRLEK ŞUBEYE HANGİ TALIMATI VERMİŞ"

Serdar Haydanlı bir de mahir adam. Yani ben Ekrem Başkan'la telefonda görüşemezken o nasıl başarıyorsa gözaltındayken ben Türkiye protokolünün 4. ismiyim. İBB Başkanım'la gözaltına alındığı andan itibaren bir telefon görüşmesi yapamadım. Bu arkadaş kimi aradıysa, hadi HTS kayıtları var ya. O sabah kimlerle görüşmüş? Hadi çıkaralım. Biz bunları çıkaracağız yarın. O aradığı kimi aramış? Sonra Akın Gürlek'i kim aramış? Akın Gürlek de şubeye hangi talimatı vermiş? Şubeden serbest. Bunun dışında bir soruya cevap vermeyeceğim." dedi.

Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıumut mergen:

AK TROLLER NERDESINIZ BUYRUN

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Haber YorumlarıVEFA:

Bunların usulsüz mülakatlara hakim, savcı yapıp, her türlü İstikballerini kendilerinin tayin ve tespit ettiği hakim, savcıya mı GÜVENECEĞİZ!.. Hadi be oradan, tuz çoktan koktu, içler acısı halde yargı!

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Haber YorumlarıAlpha null:

Hırsızın yüzsüzsü buna denir

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bence siz susunuz, adalet cevap verir. Kendinizi aklayamazsınız.

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Haber YorumlarıBasin:

Haticeye degil neticeye bak. Acele etme. Bırak işlerini yapsinlar. Yarin icin sokaga cagri yaptin yakin yikin dedigin icin 16 polisin hesabı icin cagrildiginda savciya sorarsin..tabi bu kadar hakaretden sonra adam yerine konulursan..aklınız mı almiyo mahsusdanmı yapiyonuz anlamiyom gercekten ?? madem bişey yok kongre niye ? Calan chp yiyen chp satan chp şikayet eden chp..ama chpli haric herkes trol herkes suclu..böylesi hazir alici cantafa keklik secmen ile sende haklisin aslinda :))

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Haber Yorumlarıserkan şenol:

gelemezler cumartesi bugun tatil trollere… bırakın oğluuuum niye aldınız

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Haber YorumlarıJon snow:

Valla ya harbiden rezalet ya .ayıptır günahtır ramazan ayındayız nasıl hesap vereceksiniz allaha

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

fotu taibcler,arab recepciler nerdesiniz makarna pilavcılar :D

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Haber YorumlarıQuantum:

ak parti döneminin bütün işlerini yapan kişi cümlesi zaten neden serbest kaldığını çok iyi özetliyo

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

ÖZGÜÜÜÜRRRRR ÖZGÜR, koltuk sallandı, altındaki koltuk İmam oğluna geçiyor, ne yap ne et imam oğlunu kurtar yoksa koltuk el değiştirecek, ATATÜRKÜN KURMUŞ OLDUĞU PARTİ gasp çeteleri terör destekçileri ve BECERİKSİZ SİYASETÇİLERE KALDI çok yazık

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