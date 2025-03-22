Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de açıklamalarda bulundu. Özel, Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ancak emniyette serbest bırakılan Serdar Haydanlı hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in Serdar Haydanlı'yı serbest bıraktığını iddia eden Özel, "Serdar Haydanlı, şubeden serbest. 'Niye aldınız oğlum bırakın' deyip şubeden bırakılan arkadaş. Ekrem İmamoğlu'nun naylon fatura kesip İBB'yi soydurup algı operasyonu yapan Serdar Haydanlı, şubeden serbest. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu Ekrem Bey'e sordular. Serdar Haydanlı bilemedi. Biz de bilemedik. Biz de okuduğumuza göre naylon fatura kesmiş. Gördüğümüze göre AK Parti döneminin bütün işlerini yapan kişi. 2021'e kadar iş mi yaptı İBB'de? İhaleye girse alsa yine yapardı diyorlar. Açık ihale kazanmış. 2 yıl boyunca buranın reklam işlerini yapmış, parasını da almış.

"BU ARKADAŞI BİZ TANIMIYORUZ"

Bu arkadaşı Ekrem Bey tanımıyor. Biz tanımıyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız tanıyor. İletişim Başkanımız tanıyor. Çünkü bir tek ona muafiyet veriyor Türkiye Yüzyılı'nı anlatsın diye. Kamu ihale kurumuna tabi olmadan vergi muafiyetleriyle ışık hızıyla. O arkadaş da bir tek bu arkadaş sabah 6'da evden alınıp herkes gibi şubeden serbest bırakılmış.

"AKIN GÜRLEK ŞUBEYE HANGİ TALIMATI VERMİŞ"

Serdar Haydanlı bir de mahir adam. Yani ben Ekrem Başkan'la telefonda görüşemezken o nasıl başarıyorsa gözaltındayken ben Türkiye protokolünün 4. ismiyim. İBB Başkanım'la gözaltına alındığı andan itibaren bir telefon görüşmesi yapamadım. Bu arkadaş kimi aradıysa, hadi HTS kayıtları var ya. O sabah kimlerle görüşmüş? Hadi çıkaralım. Biz bunları çıkaracağız yarın. O aradığı kimi aramış? Sonra Akın Gürlek'i kim aramış? Akın Gürlek de şubeye hangi talimatı vermiş? Şubeden serbest. Bunun dışında bir soruya cevap vermeyeceğim." dedi.