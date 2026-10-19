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Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler

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Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
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Almanya'da ordu mensuplarının kadın askerler üzerinden düzenlediği öne sürülen cinsel içerikli yarışma ülkeyi karıştırdı. Kadın personelle kimin daha fazla cinsel ilişkiye gireceği üzerine kurgulanan yarışmadaki askerler hakkında soruşturma başlatıldı. En az bir mağdurun 18 yaşından küçük olduğu belirtilirken, Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Her faili yakalamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

  • Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Weibenfels kentinde bulunan 1. Sıhhiye Alayı'nda görevli erkek askerlerin, kadın meslektaşlarıyla kimin daha fazla cinsel ilişkiye gireceği üzerine yarışma düzenlediği iddia edildi.
  • Soruşturma kapsamında yaklaşık 12 mağdur tespit edildi ve en az birinin olaylar sırasında 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.
  • Olayla bağlantılı 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı; 9 askerin kışlaya girişi yasaklandı, 7 askerin görev yapması ve üniforma giymesi engellendi, 8 asker hakkında disiplin soruşturması açıldı ve 5 dosya savcılığa gönderildi.

Almanya'da ordunun Saksonya-Anhalt eyaletindeki 1. Sıhhiye Alayı'nda ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar iddiaları büyük tepki çekti. Weibenfels kentindeki askeri birlikte görev yapan bazı erkek askerlerin, kadın meslektaşlarıyla kimin daha fazla cinsel ilişkiye gireceği üzerine yarışma düzenlediği öne sürüldü. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Alman ordusu geniş çaplı soruşturma başlattı.

KADIN ASKERLERİ YARIŞ KONUSU YAPTILAR

Alman basınında yer alan haberlere göre, erkek askerlerin kendi aralarında kadın askerlerle cinsel ilişkiye girme sayısı üzerinden yarıştıkları iddia edildi. Bazı şüphelilerin askeri hiyerarşideki konumlarını kullanarak kadın personel üzerinde baskı kurduğu, kadın askerlerin tacize uğradığı ve istenmeyen fiziksel temaslara maruz bırakıldığı öne sürüldü.

MAĞDURLARDAN BİRİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Soruşturma kapsamında yaklaşık 12 mağdurun tespit edildiği, bunlardan en az birinin olayların yaşandığı dönemde 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Askeri yetkililerin cinsel taciz ve istismar iddialarının yanı sıra uyuşturucu madde kullanımı, tehdit ve şikayetlerin örtbas edilmesi ihtimallerini de araştırdığı öğrenildi.

10 ASKER HAKKINDA SORUŞTURMA

Olayla bağlantılı 10 şüpheli hakkında inceleme başlatılırken, 9 askerin kışlaya girişinin yasaklandığı bildirildi. Ayrıca 7 askerin görev yapması ve üniforma giymesi yasaklandı, 8 asker hakkında disiplin soruşturması açıldı. Beş dosya ise savcılığa gönderildi.

SAVUNMA BAKANI: HER FAİLİ YAKALAYACAĞIZ

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların son derece ağır olduğunu vurguladı. Pistorius, "Şu ana kadar bunlar yalnızca iddia. Eğer doğrulanırlarsa iğrenç olur." ifadelerini kullandı.

Sorumluların cezalandırılması konusunda kararlı olduklarını belirten Pistorius, "Her faili yakalamak, hak ettiği cezayı almasını sağlamak ve aynı zamanda mağdurları daha iyi korumak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

ALMAN ORDUSUNDA SIFIR TOLERANS TALİMATI

Almanya Savunma Bakanlığı, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı önlemler alındığını duyurdu. Bakanlık, cinsel taciz, istismar ve görev yetkisinin kötüye kullanılmasına karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını vurguladı.

Almanya Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Komiseri Henning Otte de iddiaların kapsamlı ve şeffaf biçimde araştırılması gerektiğini belirterek sorumlular hakkında cezai işlem yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSüleyman Çakır:

Şu anda Türkiye'deki en önemli gündem maddesi Alman ordusundaki cinsel ilişki yarışması sanki. Bunu da haber diye koymuşsunuz. Yazıklar olsun.

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Haber YorumlarıTabbe Lan:

Bu mantığa göre Türkiye haricî haber verilmesin... Öyle mi?

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Haber YorumlarıTuna Ural:

Eyalet sıkıntılı saksonya

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Haber YorumlarıTeoman Teo:

Hitler de öyle yapmisti sarisin Alman erkek kiz mavi gözlü tam bir Alman irki yetistirecekti demekki Hilterin uygulamasini yaptilar

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