Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler

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Almanya'da ordunun Saksonya-Anhalt eyaletindeki 1. Sıhhiye Alayı'nda ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar iddiaları büyük tepki çekti. Weibenfels kentindeki askeri birlikte görev yapan bazı erkek askerlerin, kadın meslektaşlarıyla kimin daha fazla cinsel ilişkiye gireceği üzerine yarışma düzenlediği öne sürüldü. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Alman ordusu geniş çaplı soruşturma başlattı.

KADIN ASKERLERİ YARIŞ KONUSU YAPTILAR

Alman basınında yer alan haberlere göre, erkek askerlerin kendi aralarında kadın askerlerle cinsel ilişkiye girme sayısı üzerinden yarıştıkları iddia edildi. Bazı şüphelilerin askeri hiyerarşideki konumlarını kullanarak kadın personel üzerinde baskı kurduğu, kadın askerlerin tacize uğradığı ve istenmeyen fiziksel temaslara maruz bırakıldığı öne sürüldü.

MAĞDURLARDAN BİRİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Soruşturma kapsamında yaklaşık 12 mağdurun tespit edildiği, bunlardan en az birinin olayların yaşandığı dönemde 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Askeri yetkililerin cinsel taciz ve istismar iddialarının yanı sıra uyuşturucu madde kullanımı, tehdit ve şikayetlerin örtbas edilmesi ihtimallerini de araştırdığı öğrenildi.

10 ASKER HAKKINDA SORUŞTURMA

Olayla bağlantılı 10 şüpheli hakkında inceleme başlatılırken, 9 askerin kışlaya girişinin yasaklandığı bildirildi. Ayrıca 7 askerin görev yapması ve üniforma giymesi yasaklandı, 8 asker hakkında disiplin soruşturması açıldı. Beş dosya ise savcılığa gönderildi.

SAVUNMA BAKANI: HER FAİLİ YAKALAYACAĞIZ

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların son derece ağır olduğunu vurguladı. Pistorius, "Şu ana kadar bunlar yalnızca iddia. Eğer doğrulanırlarsa iğrenç olur." ifadelerini kullandı.

Sorumluların cezalandırılması konusunda kararlı olduklarını belirten Pistorius, "Her faili yakalamak, hak ettiği cezayı almasını sağlamak ve aynı zamanda mağdurları daha iyi korumak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

ALMAN ORDUSUNDA SIFIR TOLERANS TALİMATI

Almanya Savunma Bakanlığı, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı önlemler alındığını duyurdu. Bakanlık, cinsel taciz, istismar ve görev yetkisinin kötüye kullanılmasına karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını vurguladı.

Almanya Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Komiseri Henning Otte de iddiaların kapsamlı ve şeffaf biçimde araştırılması gerektiğini belirterek sorumlular hakkında cezai işlem yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com