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Alanya'da dağlık alana kaçırılan kişiye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiası! 7 şüpheli adliyede

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Alanya'da dağlık alana kaçırılan kişiye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiası! 7 şüpheli adliyede
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Antalya'nın Alanya ilçesinde H.G. isimli kişinin dağlık alana kaçırılarak zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı ve 2 gün sonra serbest bırakıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında 2 kadının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara imzalatılmış senetler ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dağlık alana kaçırılan kişiye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 7'si adliyeye sevk edildi.

DAĞLIK ALANA KAÇIRILDI, 2 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Alanya'da yaşayan H.G., iddiaya göre dağlık alana kaçırılarak zorla kendisine 15 milyon avro tutarında senet imzalatıldı, 2 gün sonra da serbest bırakıldı.

BAŞKA MAĞDURLARA İMZALATILMIŞ SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

H.G.'nin ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.O. ve S.G. isimli kadınlar ile V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara imzalatılmış senetler ele geçirildi.

Şüphelilerden N.H. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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