Midilli açıklarında göçmen faciası! Sürat teknesi sahil güvenlik gemisine çarptı: 1'i bebek 6 ölü

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Ege Denizi’nde göçmenleri taşıyan bir sürat teknesi, Midilli’ye geçmeye çalışırken Yunan sahil güvenlik gemisiyle çarpıştı. Alabora olan teknedeki 6 kişi kurtarılamadı.

GECE YARISINDAN SONRA ÇARPIŞTI

Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre kaza, gece yarısını kısa süre geçe Midilli Adası’nın Agrilia bölgesinin yaklaşık 3,5 deniz mili güneyinde meydana geldi. Türkiye kıyılarından Midilli’ye doğru ilerleyen sürat teknesi, çarpışmanın ardından alabora oldu. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 4 erkek, 1 kadın ve 1 bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

KURTARILANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan 4 erkek, 2 kadın ve 2 çocuk olmak üzere 8 kişi sağ kurtuldu. Kurtarılanlar önce Midilli Limanı’na getirildi, ardından hastaneye kaldırıldı. Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgede kayıp kimse bulunmadığını açıkladı. Hayatını kaybeden ve kurtarılan göçmenlerin uyrukları açıklanmadı.

TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yunan makamları, sağ kurtulanlar arasında bulunan 37 yaşındaki Türk vatandaşını gözaltına aldı. Yetkililer, şüphelinin tekneyi kullandığını ve göçmen kaçakçılığı yaptığını ileri sürdü.

“KAÇAKÇILARA SIFIR TOLERANS”

Yunanistan Denizcilik Bakanı Vassilis Kikilias, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can kayıplarından göçmen kaçakçılarını sorumlu tuttu. İlk bulguların sürat teknesinin baş kısmıyla sahil güvenlik gemisinin sol tarafına çarptığını gösterdiğini öne süren Kikilias, şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece Lesvos’un deniz bölgesinde yaşanan trajedi, bizi derin bir üzüntü ve öfkeyle dolduruyor. Altı kişi hayatını kaybetti, bunların arasında bir bebek de var; bu kayıplar, çağdaş insan kaçakçılarının suç eylemleri nedeniyle gerçekleşti. Şimdiye kadarki tüm veriler gösteriyor ki, kaçakçının sürat teknesi, Sahil Güvenlik botunun sol tarafına burun kısmından çarptı. Çarpışmanın tam koşulları soruşturuluyor. Tutumumuz tartışılmaz: Kaçakçılara karşı sıfır tolerans. Bu vicdansız suçlulara, servet biriktirmek uğruna, çaresiz insanları, aileleri ve masum çocukları ölüme sürüklemekten çekinmeyenlere tolerans tanımayacağız.”

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çarpışmanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Kaza anında teknede kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yunanistan, Orta Doğu, Afrika ve Asya’dan Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerin başlıca giriş noktalarından biri olmayı sürdürüyor. 2015-2016 yıllarındaki göç krizinde Türkiye’den Yunan adalarına yaklaşık 1 milyon kişi geçmişti.

Kaynak: ANKA