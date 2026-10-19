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Müge Anlı'daki Mehmet Çabuk cinayetinde yeni gelişme! Eski eşi İlknur D. tutuklandı

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Müge Anlı'daki Mehmet Çabuk cinayetinde yeni gelişme! Eski eşi İlknur D. tutuklandı Haber Videosunu İzle
Müge Anlı'daki Mehmet Çabuk cinayetinde yeni gelişme! Eski eşi İlknur D. tutuklandı
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Osmaniye'de 2016'da 27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk'un öldürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada, eski eşi İlknur D. kasten öldürme suçundan tutuklandı. Kayınvalidesi Selma D. adli kontrolle serbest bırakıldı. İlknur D.'nin kocası İbrahim Ozan D.'nin yer göstermesiyle bahçede yapılan kazıda insan kemikleri bulunmuştu.

  • Osmaniye'de 2016'da kaybolan Mehmet Çabuk'un cinayete kurban gittiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada eski eşi İlknur D. (34) kasten öldürme suçundan tutuklandı.
  • Cezaevinde tutuklu bulunan İbrahim Ozan D. (35), Mehmet Çabuk'u öldürüp annesinin Akyar köyündeki evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti; yer göstermesiyle yapılan kazıda insan kemikleri bulundu.
  • Kemikler kimlik tespiti ve inceleme için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi; kayınvalide Selma D. (69) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çabuk'un cinayete kurban gittiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, eski eşi İlknur D. (34) kasten öldürme suçundan tutuklanırken, kayınvalidesi Selma D. (69) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de 2016 yılında 27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Aynur Çabuk'un, ağabeyinin eski eşi İlknur D. ve onun kocası İbrahim Ozan D. (35) tarafından öldürülmüş olabileceği yönündeki iddiaları üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan İlknur D. ve kayınvalidesi Selma D., Osmaniye'ye getirildi.

CEZAEVİNDEKİ ŞÜPHELİ İTİRAF ETTİ

Başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan İbrahim Ozan D.'nin, Mehmet Çabuk'u öldürerek annesinin Akyar köyündeki evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etmesi üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı. Şüphelinin yer göstermesiyle yapılan kazıda, Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti ve inceleme yapılması amacıyla Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ESKİ EŞ TUTUKLANDI, KAYINVALİDEYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlknur D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Kayınvalidesi Selma D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıibrahim karaaslan:

insanlar vicdansız, adalet sadece kadın ismi, borsayı fonları şunu bunu soyan soyana

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