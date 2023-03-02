Önce yazdı, sonra sildi! Kılıçdaroğlu'nun danışmanının, 'Başlıyoruz' paylaşımı kafaları karıştırdı

Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart'ta açıklayacağını duyuran 6'lı Masa'nın toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir ilginç bir paylaşıma imza attı. Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşıp, "Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz" notunu düşen Demir daha sonra bunu tweeti kaldırdı.

Millet İttifakı paydaşlarının oluşturduğu 6'lı Masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 12. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının konuşulduğu toplantının ardından 6 liderin imzasıyla ortak açıklama yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI 6 MART'TA AÇIKLANACAK

Açıklamada, ortak cumhurbaşkanı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

DAKİKALAR SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ

Toplantının ardından muhalefet cephesinde hareketli saatler yaşanırken, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Deniz Demir, Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının yer aldığı bir video paylaştı. Videoya, "Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz" notunu düşen Deniz Demir kısa süre sonra paylaşımını sildi.